Huisvoorzitter VS komt met plan om opnieuw shutdown af te wenden

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De kersverse voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Mike Johnson, heeft zaterdag een kortetermijnbestedingsplan onthuld waarmee opnieuw een government shutdown in de Verenigde Staten moet worden voorkomen. De Republikein wil geld naar federale agentschappen laten stromen tot begin volgend jaar. De maatregel legt geen bezuinigingen op en voert ook geen strengere anti-immigratieregels in aan de grens tussen de VS en Mexico, wat volgens sommige Republikeinen cruciaal is om hun steun te krijgen. Er is in het plan geen financiële steun opgenomen voor Oekraïne, Israël en Taiwan. Een tijdelijke deal moet wederom eerst door het Huis van Afgevaardigden en de Senaat worden goedgekeurd. Eind september werd een shutdown ternauwernood voorkomen met een tijdelijke maatregel, die wel de toenmalige Huisvoorzitter Kevin McCarthy de kop kostte. De deadline om een nieuwe shutdown te vermijden is 17 november. Bron: ABM Financial News

