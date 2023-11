Amerika dreigt laatste 'Triple A'-status te verliezen

(ABM FN-Dow Jones) Moody's heeft de outlook voor de kredietstatus van de Verenigde Staten verlaagd van stabiel naar negatief vanwege de hogere rentes en twijfels over het vermogen van de Amerikaanse overheid om een effectief begrotingsbeleid te voeren. Dit werd vrijdagavond laat bekend.

Een negatieve outlook betekent dat de kredietrating van de VS verlaagd zou kunnen worden. Momenteel heeft Amerika alleen bij Moody's nog de 'Triple A'-status. Fitch Ratings verlaagde de hoogste kredietrating van de VS in augustus van AAA naar AA+. S&P verlaagde de AAA-rating in 2011 na een eerdere begrotingsdiscussie en hanteert sindsdien een AA+ rating.

"De scherpe stijging van de rente op Amerikaanse staatsobligaties dit jaar heeft de al bestaande druk op de betaalbaarheid van de Amerikaanse schuld vergroot. Als er geen beleidsmaatregelen worden genomen, verwacht Moody's dat de betaalbaarheid van de schuld van de VS verder zal afnemen, gestaag en aanzienlijk, tot zeer zwakke niveaus in vergelijking met andere hooggewaardeerde landen", zei Moody's in een toelichting.

In een reactie op de aankondiging zei een ambtenaar binnen de Biden-regering dat men het niet eens is met de waarschuwing van Moody's.

"Terwijl de verklaring van Moody's de AAA-rating van de Verenigde Staten handhaaft, zijn we het niet eens met de verschuiving naar een negatieve outlook. De Amerikaanse economie blijft sterk en schatkistpapier is het veiligste en meest liquide activum ter wereld," zei onderminister van financiën Wally Adeyemo in een verklaring.

Volgens Moody's kan de kredietrating van de VS worden verlaagd, als beleidsmakers in Washington er op middellange termijn niet voor zorgen dat de groeiende budgettaire uitdagingen worden aangepakt.