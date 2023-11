Adyen helpt AEX in het zadel

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week gestegen, in het zadel geholpen door een flinke koerssprong van Adyen. Met een slot van 746,31 punten op vrijdag steeg de index op weekbasis bijna anderhalf procent. Vorige week steeg de index tot 736,31 punten.

“Verrassend, en grotendeels op het conto van Adyen, die de onrust woensdagavond wegnam”, aldus beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital tegen ABM Financial News.

"Sinds de rente wat afgetopt is en de situatie in het Midden-Oosten niet verder escaleert [...] zetten beleggers de roze bril weer op", zei de marktkenner. Maar Schutte betwijfelt of dit wel terecht is. De economie heeft het steeds moeilijker en dat kan gevolgen hebben voor de winsten van bedrijven.

Dat de economie in met name Europa hapert, werd afgelopen week onderstreept door zwakke inkoopdata voor de dienstensector in de eurozone. De indexstand van 47,8 bleek het laagste niveau in 32 maanden. Opnieuw een klap, oordeelde econoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank, en "geen rooskleurig beeld", voegde de econoom daaraan toe. Wel zijn de verwachtingen voor de komende 12 maanden iets verbeterd, "maar ze blijven ruim onder het langetermijngemiddelde."

Vorige week werd al bekend dat de industrie in de eurozone in oktober ook harder is gekrompen.

Toch verwacht investment manager Bob Homan van ING geen grote recessie in 2024. "Vermoedelijk blijft die mild", zei de belegger in gesprek met ABM Financial News.

Powell bewust havikistisch

Het optimisme onder beleggers kreeg richting het weekend een knauw toen voorzitter van de Fed Jerome Powell donderdagavond waarschuwde dat het nog te vroeg is om een definitief einde te maken aan de historische renteverhogingen van de afgelopen twee jaar.

De Fed heeft de rente dit jaar verhoogd tot het hoogste niveau in 22 jaar om de inflatie te bestrijden door de economische activiteit af te remmen. De Amerikaanse centrale bank streeft naar een rente die "voldoende restrictief" is om de inflatie na verloop van tijd terug te brengen naar de doelstelling van 2 procent.

"We hebben er geen vertrouwen in dat we dit al hebben bereikt", zei Powell donderdag. Wel liet hij de deur wagenwijd open om de federal funds rate bij de volgende bijeenkomst in december opnieuw te handhaven op het huidige niveau van 5,25 tot 5,50 procent.

"Na een week waarin rentes fors zijn gedaald, bleek dit voor sommige (manisch depressieve) beleggers, naast een tegenvallende veiling van dertigjaarspapier, aanleiding te zijn om wat winst te pakken op staatsobligaties", verklaarde investment manager Simon Wiersma van ING.

"Ik heb nieuws: de Fed gaat de beleidsrente helemaal niet meer verhogen. Dat kan Powell echter niet zo zeggen, aangezien de markt er anders mee 'aan de haal gaat' en rentes verder dalen en het inflatiebeleid van de Fed wordt ondermijnd. Totdat de Fed, en dat geldt ook voor andere centrale banken, de rente gaat verlagen zullen ze 'hawkish' moeten blijven om hun geloofwaardigheid te behouden", aldus de marktkenner van ING.

Ondertussen verhoogde de centrale bank van Australië afgelopen week wel de rente met 25 basispunten naar 4,35 procent. Het was de eerste renteverhoging na vier vergaderingen zonder wijzigingen. Ook liet de Reserve Bank of Australia de deur open naar verdere verhogingen.

Cijferseizoen over hoogtepunt

Het cijferseizoen loopt inmiddels ten einde, vooral in de VS. Nu bijna 90 procent van de bedrijven in de S&P 500 index de resultaten heeft gepresenteerd, blijkt dat de winstverwachtingen vaak zijn overtroffen. De omzetontwikkeling blijft daarbij wat achter.

In Europa is het plaatje minder rooskleurig. De groei van de Europese bedrijfsresultaten blijft vertragen, volgens Bank of America. En dat heeft gevolgen voor de verwachtingen voor het vierde kwartaal. Meer dan 60 procent van de Stoxx 600 bedrijven heeft inmiddels de cijfers over het derde kwartaal bekendgemaakt, met volgens de analisten gemiddeld een krimp van 16 procent op jaarbasis. Wel liggen de resultaten iets boven de consensusverwachtingen.

De euro/dollar noteerde vrijdag op 1,0675 en daarmee op weekbasis een half procent lager. WTI-olie kostte vrijdag ruim 76 dollar en werd daarmee op weekbasis ruim 5 procent goedkoper.

Stijgers en dalers

In de AEX was Adyen de uitblinker met een koerswinst van maar liefst 32 procent. Analisten leken tevreden met de nieuwe doelstellingen en Jefferies besloot tot een koersdoelverhoging. UBS verhoogde het koersdoel ook en gaf ook een koopaanbeveling af.

KPN kwam tijdens de beleggersdag met nieuwe doelstellingen. ING noemde de doelen weinig verrassend. Het aandeel steeg rond een half procent op weekbasis.

Onder de hoofdaandelen daalde Ahold Delhaize ruim 5 procent afgelopen week, na het openen van de boeken. In het derde kwartaal stonden de omzet en marge onder druk en het supermarktbedrijf werd iets voorzichtiger over 2023. Degroof Petercam, dat het koersdoel verlaagde, vond de onderliggende winst tegenvallen.

ABN AMRO verloor afgelopen week ruim 7 procent na cijfers en was daarmee hekkensluiter. De nettorentebaten schoten in het derde kwartaal tekort, zo merkte zakenbank Jefferies op. De winst in het derde kwartaal overtrof wel de verwachtingen.

ArcelorMittal daalde 6,5 procent op weekbasis. Toch presteerde de staalreus in het derde kwartaal iets beter dan verwacht, vond ING.

Onder de hoofdaandelen steeg IMCD ruim 4 procent na een kwartaalupdate. Volgens ING presteerde het bedrijf conform verwachting in het derde kwartaal.

Halfgeleideraandelen ASML, ASMI en Besi wonnen afgelopen week bijna 2 tot 6 procent.

In de AMX verloor Aperam afgelopen week na kwartaalcijfers ruim 3 procent. De zwakke cijfers waren volgens ING geen verrassing. Wel liggen er betere kwartalen in het vooruitzicht, zo stelde Degroof Petercam.

Alfen, dat zondagavond de boeken opent, was koploper, met een plus van ruim 7 procent op weekbasis. Alfen heeft met E.ON Drive Infrastructure een vierjarig raamcontract getekend.

Oliedienstverlener SBM Offshore steeg licht op weekbasis na een stevige verhoging van de outlook voor 2023.

Aalberts won 4,5 procent na cijfers. De omzetgroei van het bedrijf blijft veerkrachtig, zo oordeelde Jefferies. Degroof Petercam waarschuwde wel dat Aalberts een wat uitdagende periode tegemoet gaat en verlaagde het koersdoel.

AMG werd hard afgestraft na wederom een outlookverlaging vanwege onder meer de lage lithiumprijzen en een sombere vooruitblik voor 2024. Het aandeel verloor afgelopen week 20 procent van zijn beurswaarde. Degroof verlaagde het koersdoel voor AMG flink en datzelfde deed Berenberg.

De presentatie van Basic-Fit op een beleggersdag wist niet genoeg te overtuigen, want het aandeel daalde licht op weekbasis. CTP won na cijfers 2,5 procent en InPost zelfs 6 procent.

OCI daalde na cijfers 4,5 procent op weekbasis. De omzet halveerde afgelopen kwartaal en de winst liep nog veel harder terug. ING sprak van zwakke prestaties.

In de AScX leverde PostNL meer dan 18 procent in na het openen van de boeken. Het postbedrijf rapporteerde een negatief bedrijfsresultaat en werd voorzichtiger over heel 2023. Zakenbank Jefferies sprak van een teleurstelling en diverse analisten verlaagden het koersdoel.

B&S Group steeg ruim een procent na cijfers. Volgens ING deed B&S het goed, gezien de moeilijke marktomstandigheden.



Kendrion verloor zo'n 5 procent. Kendrion slaagde er ondanks de moeilijke marktomstandigheden goed in om de marges te beschermen, onder meer dankzij prijsverhogingen, aldus Degroof Petercam. De bank verlaagde wel het koersdoel met 3 euro naar 14,00 euro. Vooralsnog houdt het bedrijf wel vast aan zijn middellange termijn doelstellingen, zei topman Joep van Beurden tegen ABM Financial News.

Pharming verwacht dat het Comité voor Geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) van het Europees Geneesmiddelenbureau, haar advies over de leniolisib-aanvraag in het eerste kwartaal van 2024 zal uitbrengen, nu het biotechbedrijf een tweede lijst met vragen heeft ontvangen. Het aandeel daalde op weekbasis bijna 8 procent.

Ebusco ging aan kop in de AScX met een winst van bijna 7 procent. BAM won ruim 6 procent en Heijmans zo'n 3 procent.

Het lokaal genoteerde Renewi daalde na een update met meer dan een procent. Marel verloor op weekbasis ruim 11 procent. CEO Arni Oddur Thordarson heeft per direct zijn ontslag ingediend om persoonlijke redenen en wordt vervangen door Arni Sigurdsson.