Wall Street positief richting weekend Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag flink hoger geëindigd. De S&P 500 steeg 1,6 procent op 4.415,24 punten, de Dow Jones index won 1,2 procent op 34.283,10 punten en de Nasdaq sloot 2,1 procent hoger op 13.798,11 punten. Op weekbasis wonnen de drie indexen opnieuw terrein. Wall Street veerde vrijdag op na een lager slot een dag eerder, toen Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell waarschuwde dat het te vroeg is om victorie te kraaien als het gaat om het terugdringen van de inflatie richting de 2 procent die de Amerikaanse centrale bank nastreeft. Mary Daly van de San Francisco Fed zei vrijdag dat ze niet weet of de rente al hoog genoeg is om de inflatie naar 2 procent te brengen. "Na een week waarin rentes fors zijn gedaald, bleek dit voor sommige (manisch depressieve) beleggers, naast een tegenvallende veiling van dertigjaarspapier, aanleiding te zijn om wat winst te pakken op staatsobligaties", verklaarde investment manager Simon Wiersma van ING. "Ik heb nieuws: de Fed gaat de beleidsrente helemaal niet meer verhogen. Dat kan Powell echter niet zo zeggen, aangezien de markt er anders mee 'aan de haal gaat' en rentes verder dalen en het inflatiebeleid van de Fed wordt ondermijnd. Totdat de Fed, en dat geldt ook voor andere centrale banken, de rente gaat verlagen zullen ze 'hawkish' moeten blijven om hun geloofwaardigheid te behouden", aldus de marktkenner van ING. Op macro-economisch vlak werd bekend dat het consumentenvertrouwen zoals gemeten door de Universiteit van Michigan in november verder is gedaald. De inflatieverwachting liep juist op, naar 4,4 procent en daarmee het hoogste niveau in een jaar. Volgens Joanne Hsu van de Universiteit van Michigan is er een groeiende bezorgdheid over de negatieve effecten van de hoge rente. Ook de aanhoudende oorlogen in Gaza en Oekraïne wegen op [het vertrouwen van] veel consumenten. De euro/dollar handelde vrijdagavond op 1,0685. WTI-olie werd zo'n 2 procent duurder. Bedrijfsnieuws Aandelen Groupon daalden vrijdag liefst 35 procent, nadat interim-CEO Dusan Senkypl aangaf dat de omstandigheden voor het couponbedrijf uitdagend blijven. Illumina kwam met een winstwaarschuwing, waarop het aandeel van het biotechbedrijf met ruim 8 procent daalde. Ook techbedrijf Trade Desk stelde teleur met de outlook en dus leverde het aandeel bijna 17 procent in. Plug Power dook in het derde kwartaal dieper in de rode cijfers en de omzet van het bedrijf dat waterstof-brandstofcelsystemen ontwikkelt, bleek onder de verwachting. Het aandeel verloor ruim 40 procent. Wynn Resorts wist de verwachtingen afgelopen kwartaal weliswaar te verslaan, maar het aandeel van de uitbater van hotels en casino's daalde toch 6 procent. Doximity, een netwerkdienst voor medische professionals, verhoogde de outlook voor heel het jaar en gaat tot 70 miljoen dollar aan eigen aandelen inkopen. Het aandeel steeg 16 procent. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.