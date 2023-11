Olieprijs daalt flink op weekbasis

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag verder gestegen. Bij een settlement van 77,17 dollar werd een vat West Texas Intermediate bijna 2 procent duurder. Op weekbasis werd WTI echter 4,5 procent goedkoper.

Zwakke economische cijfers uit China en de vrees voor een mogelijke vertraging in de VS en de rest van de wereld zijn een grote zorg geworden voor oliebeleggers. De prijzen voor ruwe olie bereikten deze week het laagste niveau sinds midden juli, waardoor de stijging na de aanval van Hamas op Zuid-Israël op 7 oktober meer dan teniet is gedaan.

"Het sentiment op de oliemarkt is verschoven: wat begon als het uitprijzen van de geopolitieke risicopremie is geëindigd met een duidelijke correctie," zei Barbara Lambrecht, grondstoffenanalist bij Commerzbank.

De olierally tijdens de zomer en het vroege najaar werd voor een groot deel toegeschreven aan zorgen over het aanbod, nadat Saoedi-Arabië in juli een productieverlaging van 1 miljoen vaten per dag doorvoerde en die vervolgens verlengde tot minstens het einde van het jaar. Rusland beloofde ook om door te gaan met een aanbodvermindering van 300.000 vaten per dag.

De recente prijsdaling "maakt het waarschijnlijk dat het koninkrijk zijn productieverlagingen opnieuw 'vrijwillig' zal verlengen, waarschijnlijk met nog een kwartaal", aldus Lambrecht. Het technisch comité van OPEC+ komt op 26 november bijeen om het productiebeleid te evalueren.

Grondstoffenspecialist Ole Hansen van Saxo Bank ziet een verschuiving naar de zwakke vraagvooruitzichten.

"De economische vooruitzichten verzwakken in Europa, de VS en niet in de laatste plaats China, 's werelds grootste importeur. De ommekeer in de vooruitzichten en de prijzen werd nog versterkt door de verkoopdruk van speculanten die tussen begin juli en eind september meer dan 325 miljoen vaten op de termijnmarkt kochten in het vooruitzicht van Saoedische [productie]verlagingen die de prijs zouden opdrijven", aldus Hansen.

Volgens de marktkenner heeft Brent "technisch gezien steun rond 78,34 dollar.

"Op middellange termijn bevindt Brent zich in een downtrend die verder zou worden bevestigd door een slot onder 81,94 dollar. Een slot daarboven zou een signaal kunnen zijn voor een korte herstelbeweging naar 84,78 dollar", denkt Hansen. Brent kostte vrijdag 81,50 dollar.