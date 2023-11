Europese beurzen lager het weekend in

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag lager geëindigd, na een toespraak van Jerome Powell op donderdagavond, waaruit bleek dat de Fed-voorzitter er niet zeker van is dat de centrale bank al genoeg heeft gedaan om de inflatie terug te dringen.

De Stoxx Europe 600 index daalde 1,0 procent tot 443,31 punten. De Duitse DAX liet een verlies optekenen van 0,8 procent op 15.234,39 punten. De Franse CAC 40 sloot 1,0 procent in de min bij een stand van 7.045,04 punten. De Britse FTSE sloot 1,3 procent lager op 7.360,55 punten.

Op weekbasis leverde de Stoxx Europe 600 iets in, terwijl de DAX licht steeg,

"Nadat hij tijdens de persconferentie na de vergadering van vorige week meer dovish klonk en de markt zijn verwachtingen dienovereenkomstig aanpaste, klonk hij [Powell] nu weer veel havikistischer," aldus analisten van Commerzbank.

Na de toespraak van Powell zag Kevin Verstraete van Lynx de rentes weer wat aantrekken, wat de beurzen onder druk zette. Vrijdag daalde de Amerikaanse tienjaarsrente licht, maar stegen de Europese obligatierentes.

De zorgen over de hardnekkige inflatie werden onderstreept door een stijgende inflatieverwachting in de VS. Volgens de Universiteit van Michigan steeg die in november naar 4,4 procent, van 4,2 procent een maand eerder.

De Britse export en import lieten in september een afname zien, terwijl de industriële productie van het land conform verwachting stabiel bleef. De Britse economie kwam in het derde kwartaal op kwartaalbasis tot stilstand, aldus een eerste meting, maar dat was wel beter dan de verwachte krimp met 0,1 procent.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0670. WTI-olie werd ruim anderhalf procent duurder en kostte 77 dollar per vat.

Bedrijfsnieuws

Allianz bevestigde vrijdag de outlook voor dit jaar, ondanks de daling van het resultaat in het derde kwartaal na de nodige schadeclaims als gevolg van natuurrampen. Het aandeel sloot in Frankfurt licht lager. Commerzbank ging aan kop in de DAX en won ruim een procent. Zalando leverde meer dan 4 procent in en was daarmee hekkensluiter.

Adyen daalde in Amsterdam bijna 2,5 procent, na een forse winst op donderdag. UBS gaf vrijdag een koopadvies af voor Adyen. Sectorgenoot Worldline verloor ruim 7 procent in Parijs na een verkoopadvies van de Zwitserse bank en was daarmee hekkensluiter in de CAC 40.

Shell steeg een half procent on Londen, geholpen door de hogere olieprijzen. In Parijs ging TotalEnergies aan kop met een winst van ruim een procent.

De Britse drankenfabrikant Diageo verloor in Londen ruim 12 procent na een verlaging van de outlook. Sectorgenoot Pernod Ricard gaf op de Franse beurs bijna 6 procent prijs.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot licht in het groen.