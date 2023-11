Rood weekslot voor AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag met verlies gesloten. De AEX eindigde 0,4 procent lager op 746,31 punten. Op weekbasis steeg de hoofdindex bijna anderhalf procent.

Het leken vooral de woorden van voorzitter Jerome Powell van de Amerikaanse Federal Reserve van donderdagavond bij het IMF die het enthousiasme temperden.

Het is nog te vroeg voor de Federal Reserve om een definitief einde te maken aan de historische renteverhogingen van de afgelopen twee jaar, zei Powell tijdens de bijeenkomst in Washington, waarbij hij overigens ook niet pleitte voor nieuwe renteverhogingen op dit moment.

De Fed heeft de rente dit jaar verhoogd tot het hoogste niveau in 22 jaar om de inflatie te bestrijden door de economische activiteit af te remmen. De Amerikaanse centrale bank streeft naar een rente die "voldoende restrictief" is om de inflatie na verloop van tijd terug te brengen naar de doelstelling van 2 procent.

"We hebben er geen vertrouwen in dat we dit al hebben bereikt", zei Powell donderdag.

"Ik heb nieuws: de Fed gaat de beleidsrente helemaal niet meer verhogen. Dat kan Powell echter niet zo zeggen, aangezien de markt er anders mee 'aan de haal gaat' en rentes verder dalen en het inflatiebeleid van de Fed wordt ondermijnd. Totdat de Fed, en dat geldt ook voor andere centrale banken, de rente gaat verlagen zullen ze 'hawkish' moeten blijven om hun geloofwaardigheid te behouden", zei investment manager Simon Wiersma van ING in een reactie op de speech van Powell.

Het was verder een relatief rustige dag. De macrocijfers die werden gepubliceerd in het VK en in de VS waren teleurstellend. Met name de stijgende inflatieverwachting van de Universiteit van Michigan, naar 4,4 procent halverwege november, viel op.

De euro/dollar handelde rond het Europese slot op 1,0670 en olie werd circa anderhalf procent duurder.

Stijgers en dalers

Een meerderheid van de aandelen in de AEX sloot vrijdag in het rood. Halfgeleideraandelen gingen aan kop, met plussen van circa 1 tot 1,5 procent voor ASML, ASMI en Besi.

Op de kwartaalupdate van IMCD werd aanvankelijk positief gereageerd, maar het aandeel sloot toch licht lager.

Adyen daalde bijna 2,5 procent en Heineken werd ruim 2 procent goedkoper. ArcelorMittal eindigde onderaan met een verlies van meer dan 3 procent.

In de AMX was het beeld niet anders, met slechts een handjevol aandelen die hoger sloten. InPost, dat eerder deze week met cijfers kwam, won bijna 2 procent. AMG, dat donderdag nog hard onderuit ging na een winstwaarschuwing, herstelde vrijdag met een plus van ruim 2 procent, ondanks verschillende koersdoelverlagingen.

Fugro profiteerde van een stevige koersdoelverhoging van KBC Securities en won een half procent.

Air France-KLM en Basic-Fit eindigden onderaan met verliezen van respectievelijk 4,5 en ruim 5 procent.

Smallcap B&S Group won meer dan 3 procent. De bouwers Heijmans en BAM stegen een half procent en Azerion een procent.

Pharming verloor bijna 4 procent in de AScX. Pharming verwacht dat het Comité voor Geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) van het Europees Geneesmiddelenbureau, haar advies over de leniolisib-aanvraag in het eerste kwartaal van 2024 zal uitbrengen, en niet zoals eerder verwacht in het vierde kwartaal van dit jaar.

Ebusco werd bijna 3 procent goedkoper en Sif ruim 3 procent.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen tot een procent hoger.