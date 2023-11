Biden en Xi ontmoeten elkaar volgende week Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse president Joe Biden en de Chinese leider Xi Jinping ontmoeten elkaar volgende week in San Francisco. Dit werd vrijdag bekend. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen zal de top volgende week woensdag plaatsvinden. Het is de eerste persoonlijke ontmoeting van de leiders in een jaar tijd. De top komt na een periode van oplopende spanningen over technologie, Amerikaanse steun voor Taiwan en andere kwesties, en volgt op maanden van nauwgezet manoeuvreren door beide regeringen om de banden te stabiliseren. Biden en Xi zullen onder meer praten over de oorlog tussen Israël en Hamas, Noord-Korea en de steun van China aan Rusland in de oorlog tegen Oekraïne. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.