Futures wijzen op vlakke opening Wall Street

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag een vlakke tot licht hogere opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd tot 0,1 procent in het groen. De Amerikaanse beurzen wachten een terughoudende opening, na de speech van Fed-voorzitter Jerome Powell op donderdag. De Fed-voorzitter is er niet zeker van dat de centrale bank al genoeg heeft gedaan om de inflatie terug te dringen. Het is nog te vroeg voor de Federal Reserve om een definitief einde te maken aan de historische renteverhogingen van de afgelopen twee jaar, zei Powell tijdens een bijeenkomst van het Internationaal Monetair Fonds in Washington, waarbij hij overigens ook niet pleitte voor nieuwe renteverhogingen op dit moment. Na de toespraak van Powell zag Lynx de rentes weer wat aantrekken, wat de beurzen onder druk zette. Beleggers lijken de recente rally, die werd aangejaagd door de hoop dat de Fed klaar zou zijn met het verhogen van de rentes, opnieuw tegen het licht te houden. "De plotselinge havikachtige toon staat in scherp contrast met de duivenachtige boodschap tijdens de laatste beleidsvergadering van de Amerikaanse centrale bank. Hierdoor blijven beleggers achter met een gemengd gevoel over de vooruitzichten voor het monetaire beleid", aldus analisten van ActivTrades. "Beleggers zullen nu wachten op een duidelijke richting en concrete actie van centrale banken, in plaats van dat zij vertrouwen op geruchten en semantiek. Met dat gezegd hebbende, zullen de aandelenmarkten mogelijk consolideren in afwachting van inflatiecijfers die volgende week verschijnen, voordat zij significante aanpassingen doen aan hun portefeuille", aldus ActivTrades. Ook op vrijdag zijn er enkele Fed-leden die spreken, waaronder Lorie Logan, Raphael Bostic en Mary Daly. Olie noteerde vrijdag hoger. Een december-future West Texas Intermediate noteerde 0,9 procent in het groen op 76,39 dollar, terwijl voor een januari-future Brent 80,70 dollar werd betaald, een stijging van eveneens 0,9 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0674. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0666 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0677 op de borden. Bedrijfsnieuws De Amerikaanse notering van de Britsen drankenproducent Diageo maakte in de elektronische handel voorbeurs een duikeling van 13 procent. Het bedrijf verwacht een groeivertraging in de eerste helft van het fiscale jaar, mede door zwakkere prestaties in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Doximity, een netwerkdienst voor medische professionals, verhoogde de outlook voor heel het jaar en gaat tot 70 miljoen dollar aan eigen aandelen inkopen. Het aandeel steeg voorbeurs met maar liefst 22 procent. Groupon verloor een derde van zijn waarde, nadat interim-CEO Dusan Senkypl dat de omstandigheden uitdagend blijven. Plug Power rapporteerde cijfers over het derde kwartaal, waarin het verlies groter was dan een jaar eerder. De omzet schoot bovendien tekort. Het aandeel maakte een koersval van 31 procent. Ook de resultaten van Trade Desk vielen tegen en het aandeel verloor voorbeurs 27 procent. De outlook kon beleggers kon niet bekoren. Slotstanden De S&P 500 daalde donderdag 0,8 procent op 4.347,35 punten, de Dow Jones index verloor 0,7 procent op 33.891,94 punten en de Nasdaq sloot 0,9 procent lager op 13.521,45 punten. Bron: ABM Financial News

