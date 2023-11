Groter verlies voor Plug Power Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Plug Power

(ABM FN-Dow Jones) Plug Power heeft over het derde kwartaal meer omzet, maar ook een groter operationeel verlies gerealiseerd en waarschuwde voor leveringsproblemen. Dit bleek donderdagavond laat uit cijfers van de Amerikaanse waterstofspecialist. De omzet steeg op jaarbasis van 188,6 miljoen naar 198,7 miljoen dollar, maar het operationeel verlies nam toe van 159,7 naar bijna 274 miljoen dollar. Daar bleef een nettoverlies van 283,5 miljoen dollar over na een verlies van 170,8 miljoen dollar over het derde kwartaal van 2022. Het bedrijf waarschuwde voor onvoorziene problemen in de levering van waterstof in Noord-Amerika. Plug Power maakte in de elektronische handel voorbeurs een koersval van 32,4 procent. Bron: ABM Financial News

