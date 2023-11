UBS zet Worldline op verkooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft vrijdag het advies voor betaalbedrijf Worldline verlaagd van Kopen naar Verkopen. Het koersdoel werd daarbij neerwaarts bijgesteld van 48,00 euro naar 12,00 euro. Dit bleek vrijdag uit een rapport van de Zwitserse bank. De directe aanleiding voor de adviesverlaging voor UBS is de outlookverlaging van Worldline bij de rapportering van derde kwartaalcijfers eind oktober. Daarnaast benadrukte UBS dat Worldline de afgelopen jaren veel overnames heeft gedaan en er is nog veel werk te verrichten om de verschillende betaalplatforms, merken en het personeelsbestand te integreren. “Er is een aanzienlijke druk op de langere termijn vanwege alle overnames, die leiden tot een stijging van de schuld en een daling van de operationele hefboom”, aldus UBS. Tot slot benadrukte UBS dat het een “uitdaging” kan worden voor Worldline om marktaandeel te winnen, gelet op toegenomen concurrentie van opkomende fintechbedrijven. Vrijdag werd UBS wel positiever over Adyen. Het aandeel kreeg een koopaanbeveling, terwijl het koersdoel van 772 naar 1.125 euro ging. Het aandeel Worldline daalde rond de klok van een uur in Parijs ongeveer 8 procent op 12,63 euro. In Amsterdam verloor Adyen 3,9 procent, na een forse opleving op donderdag. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.