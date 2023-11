Diageo verwacht minder groei Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Diageo heeft gewaarschuwd dat de groei in de eerste helft van het fiscale boekjaar lager uit zal vallen dan verwacht. Dit bleek vrijdag uit een persbericht van de Britse drankenfabrikant. In de zes maanden tot en met december van dit jaar, verwacht Diageo nu een afname in de groei van het autonome operationeel resultaat. Voor de tweede jaarhelft wordt een graduele verbetering verwacht van de autonome omzet en het resultaat ten opzichte van de tweede jaarhelft van boekjaar 2023. Diageo ervaart in Latijns-Amerika en op de Caraïben tegenwind, waarbij de vraag terugloopt door macro-economische druk. De omzet uit deze regio's is goed voor 11 procent van de groepsomzet. De totale omzet zal naar verwachting met 20 procent dalen in de eerste zes maanden van het gebroken boekjaar ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. In de VS ziet het bedrijf de omzet wel verbeteren, terwijl Europa en Azië een minder sterke groei laten zien dan in de eerste zes maanden een boekjaar eerder. Bij de trading update van eind september ging Diageo uit van een geleidelijke verbetering van de autonome omzetgroei in de eerste helft van het nieuwe boekjaar. Voor de middellange termijn verwacht Diageo een autonome omzetgroei te realiseren van 5 tot 7 procent. Voor het operationeel resultaat wordt een vergelijkbare groei verwacht. Als de inflatiedruk is afgenomen verwacht het bedrijf dat dit resultaat harder kan groeien dan de omzet. Het aandeel Diageo ging in Londen met 15 procent hard onderuit. Sectorgenoot Pernod Ricard verloor 5,8 procent. Bron: ABM Financial News

