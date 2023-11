Europese beurzen lager rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag lager na de woorden van Fed-voorzitter Jerome Powell die donderdag aangaf nog niet zeker te zijn van het behalen van de inflatiedoelstelling van 2 procent met het huidige renteniveau. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een min van 0,9 procent op 445,00 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,7 procent naar 15.241,30 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 1,0 procent met een stand van 7.045,72 punten. De Britse FTSE daalde 1,3 procent naar 7.362,28 punten. Beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx wees op een speech van Jerome Powell op donderdagavond, waaruit bleek dat de Fed-voorzitter er niet zeker van is dat de centrale bank al genoeg heeft gedaan om de inflatie terug te dringen. Na de toespraak van Powell zag de expert van Lynx de rentes weer wat aantrekken, wat de beurzen onder druk zette. "Daarmee kwam een lange winstreeks voor de Amerikaanse aandelenmarkten gisteren tot een einde", zo zagen analisten van SEB. "Maar die leken ook rijp voor een lichte correctie." Vandaag kan ECB-voorzitter Christine Lagarde de markt inspireren tijdens haar aanwezigheid bij een evenement van de Britse zakenkrant The Financial Times. De Britse export en import lieten in september een afname zien, terwijl de industriële productie van het land conform verwachting stabiel bleef. De Britse economie kwam in het derde kwartaal op kwartaalbasis tot stilstand, aldus een eerste meting, maar dat was wel beter dan de verwachte krimp met 0,1 procent. Vanmiddag volgt in de VS alleen het consumentenvertrouwen over november, dat wordt gemeten door de universiteit van Michigan. Olie noteerde vrijdag hoger. Een december-future West Texas Intermediate noteerde 0,9 procent in het groen op 76,39 dollar, terwijl voor een januari-future Brent 80,70 dollar werd betaald, een stijging van eveneens 0,9 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0674. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0666 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0677 op de borden.



Bedrijfsnieuws Allianz bevestigde vrijdag de outlook voor dit jaar, ondanks de daling van het resultaat over het derde kwartaal na de nodige schadeclaims als gevolg van natuurrampen. Het aandeel noteerde 2,1 procent hoger. Adyen daalde in Amsterdam 4,1 procent, na een forse opleving op donderdag. UBS gaf vrijdag een koopadvies af voor Adyen. Sectorgenoot Worldline verloor bijna 7 procent. Shell won 1 procent, geholpen door de hogere olieprijzen. De Britse drankenfabrikant verloor in Londen 15,4 procent na een verlaging van de outlook. Sectorgenoot Pernod Ricard gaf 5,3 procent prijs. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het groen. De S&P 500 daalde donderdag 0,8 procent op 4.347,35 punten, de Dow Jones index verloor 0,7 procent op 33.891,94 punten en de Nasdaq sloot 0,9 procent lager op 13.521,45 punten. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.