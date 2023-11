Valuta: dollar wint aan kracht

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag lager, nadat Fed-voorzitter Jerome Powell een renteverhoging nog altijd mogelijk acht.

"Daarmee zette Powell de markt weer even met beide benen op de grond", aldus valutahandelaar Paul Erdmann van valutabroker Ebury vrijdag tegen ABM Financial News.

Volgens de Fed-voorzitter is het nog te vroeg om een definitief einde te maken aan de renteverhogingen van de afgelopen twee jaar. "We hebben er geen vertrouwen in dat we de doelstelling van 2 procent al hebben bereikt", zei Powell donderdag. Hij sloot niet uit dat de rente bij de beleidsvergadering in december op 5,25 tot 5,50 blijft staan.

Kathleen O'Neill Paese van de St. Louis Fed zei donderdag dat de centrale bank de ruimte heeft om te wachten op nieuwe macrodata over de economie en inflatie, voordat de Fed beslist of de rentes verder moeten worden verhoogd. Paese was in september nog een van de Fed-leden die nog één renteverhoging in 2023 voorspelde.

Volgens Erdmann schat de markt de kans op een renteverhoging in december nu in op 20 procent.

"Na aanstaande dinsdag is het goed om dat percentage nog eens te bekijken, want dan verschijnen de inflatiecijfers van de VS over oktober, naar ons idee het eerstvolgende richtpunt qua macrodata. Vandaag gaat de aandacht uit naar de toespraak van ECB-voorzitter Christine Lagarde bij een gelegenheid van de Britse zakenkrant The Financial Times", aldus de handelaar van Ebury vrijdag.

De Bank of Japan liet volgens de The Financial Times donderdag weten dat het beleidsorgaan voorzichtig wil blijven handelen als het om rentewijzigingen gaat, om zo geen grote verschuivingen in de obligatiemarkt te veroorzaken.

De markten hebben volgens ABN AMRO de Japanse autoriteiten getest op hun tolerantie met de zwakke yen. "Het lijkt erop dat de actie is verplaatst naar het euro/yen-paar in plaats van dollar/yen, wat de euro in het algemeen ondersteunt. Wij zijn van mening dat het ongunstig is om short te gaan in de yen op de huidige niveaus ten opzichte van de dollar en de euro. De renteverschillen tussen de VS en Japan, maar ook tussen Duitsland en Japan zijn kleiner geworden. Dit is een signaal dat de zwakte van de yen mogelijk te ver is doorgeschoten ten opzichte van de dollar en de euro", aldus valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO.

Op donderdag 23 november neemt de Riksbank weer een besluit over het monetaire beleid. Dit is voor de centrale bank de laatste vergadering van dit jaar. "Wij verwachten ofwel opnieuw een renteverhoging met 25 basispunten, ofwel geen renteverhoging, maar een sterk signaal dat de rente in februari omhoog gaat. De markt denkt momenteel dat een renteverhoging in februari waarschijnlijker is. Sinds november 2021 vertoont de kroon een dalende trend ten opzichte van de euro. De daling is tot stilstand gekomen, maar de kroon blijft zwak", aldus Boele.

De Britse export en import lieten in september een afname zien, terwijl de industriële productie van het land conform verwachting stabiel bleef. De Britse economie kwam in het derde kwartaal op kwartaalbasis tot stilstand, aldus een eerste meting, maar dat was wel beter dan de verwachte krimp met 0,1 procent.

Vanmiddag volgt in de VS alleen het consumentenvertrouwen over november, zoals dat wordt gemeten door de universiteit van Michigan. Dit betreft een eerste meting.

De euro noteerde vrijdag vlak op 1,0676 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent lager op 0,8739 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,1 procent tot 1,2214 dollar.