AEX doet stapje terug

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,4 procent tot 746,04 punten. Beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx wees op een speech van Jerome Powell op donderdagavond, waaruit bleek dat de Fed-voorzitter er niet zeker van is dat de centrale bank al genoeg heeft gedaan om de inflatie terug te dringen. Het is nog te vroeg voor de Federal Reserve om een definitief einde te maken aan de historische renteverhogingen van de afgelopen twee jaar, zei Powell tijdens een bijeenkomst van het Internationaal Monetair Fonds in Washington, waarbij hij overigens ook niet pleitte voor nieuwe renteverhogingen op dit moment. Na de toespraak van Powell zag de expert van Lynx de rentes weer wat aantrekken, wat de beurzen onder druk zette. "Daarmee kwam een lange winstreeks voor de Amerikaanse aandelenmarkten gisteren tot een einde", zo zagen analisten van SEB. "Maar die leken ook rijp voor een lichte correctie." Op macro-economisch vlak hebben beleggers vanmiddag onder meer oog voor de vrijgave van het voorlopige Amerikaanse consumentenvertrouwen in november. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0679. De olieprijzen stegen met een procent tot 76,50 dollar. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen daalde IMCD 1,1 procent na een kwartaalupdate. Volgens ING presteerde het bedrijf conform verwachting in het derde kwartaal. Prosus verloor 2,4 procent en Adyen daalde 4,1 procent, na een forse opleving op donderdag. UBS gaf vrijdag een koopadvies af voor Adyen. In de AMX verloor Aperam na kwartaalcijfers 3,0 procent. De zwakke cijfers waren volgens ING geen verrassing. Wel liggen er betere kwartalen in het vooruitzicht, zo stelde Degroof Petercam. Air France-KLM was met 4,4 procent de grootste daler. In de AScX verloren Ebusco en Sif tot 3,3 procent. B&S won 2,5 procent. Bron: ABM Financial News

