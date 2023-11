Beursblik: betere kwartalen voor Aperam in vooruitzicht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Aperam heeft betere kwartalen in het vooruitzicht, na een zwak derde kwartaal, waarvoor de markt al was gewaarschuwd. Dit stelden analisten van Degroof Petercam vrijdag in een rapport. Na de waarschuwing die Aperam in september afgaf, vormen de kwartaalresultaten van vanochtend geen verrassing meer, aldus analist Frank Claassen. "Het aanstaande vierde kwartaal zal logischerwijs beter zijn", aldus Claassen. Aperam zei zelf een hogere aangepaste EBITDA te verwachten dan in het derde kwartaal. Toch blijven de omstandigheden in Europa moeilijk, waarschuwde Claassen. Degroof heeft een Houden advies op Aperam met een koersdoel van 30,00 euro. Het aandeel daalde vrijdag 3,5 procent naar 26,85 euro. Bron: ABM Financial News

