Beursblik: IMCD verrast niet Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) IMCD heeft in het derde kwartaal conform verwachting gepresteerd. Dit stelde ING vrijdag in een rapport na cijfers van de distributeur van chemicaliën en voedingsingrediënten. De EBITA-marge van 11,0 procent week niet af van de prognoses vooraf, zo stelde ING, maar viel wel 130 basispunten lager uit dan een jaar eerder. ING stipte verder aan dat IMCD nog steeds niet bereid is de kosten te verlagen. De bank verwacht niet dat de nieuwe cijfers grote implicaties voor de taxaties hebben, zeker niet gezien het vertrouwen dat IMCD vrijdag uitte op een herstel in het vierde kwartaal. ING verwacht voor 2023 een brutoresultaat dat op autonome basis 4 procent lager ligt dan een jaar eerder. Voor 2024 verwacht de bank een stijging van 4 procent, hetgeen volgens ING nog altijd slechts de helft is van de groei die de onderneming de afgelopen tien jaar liet zien. ING heeft een koopadvies op IMCD met een koersdoel van 145,50 euro, gebaseerd op de verwachting dat IMCD ieder moment kan profiteren van een herstel, een verdere groei van de industrie waarin het bedrijf opereert, overnames en uitbesteding van activiteiten. Het aandeel IMCD noteerde vrijdag op een rood Damrak 2,8 procent hoger op 130,90 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.