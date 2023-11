Zwakke cijfers Aperam geen verrassing Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aperam heeft een zwak derde kwartaal achter de rug en de outlook voor het vierde kwartaal bevestigt de huidig moeilijke marktomstandigheden. Dit stelde analist Stijn Demeester van ING vrijdag in een rapport. Na een waarschuwing van Aperam in september, verrasten de cijfers vandaag niet meer, aldus Demeester. De tegenwind lijkt volgens de analist grotendeels ingeprijsd en hij wees op de 50 miljoen euro aan kostenbesparingen die Aperam aankondigde. Voor het vierde kwartaal rekent Aperam op een hogere aangepaste EBITDA dan in het derde kwartaal. ING heeft een koopadvies op Aperam met een koersdoel van 35,00 euro. Het aandeel daalde vrijdag 2,8 procent naar 27,02 euro. Bron: ABM Financial News

