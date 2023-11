Meer omzet voor Boskalis Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Boskalis

(ABM FN-Dow Jones) Boskalis heeft in het derde kwartaal van 2023 meer omzet en een hoger resultaat geboekt. Dit bleek vrijdag uit een tussentijds handelsbericht van de maritieme dienstverlener. "Met de hoge bezetting van onze vloot en de goede projectresultaten hebben we het beste derde kwartaal in onze geschiedenis gedraai", aldus CEO Peter Berdowski. Eind september stond de orderportefeuille van Boskalis op een stabiele 6,0 miljard euro. Verder gaf Boskalis geen concrete cijfers af.



De nettokaspositie was positief. Het bedrijf is verder schuldenvrij. Outlook Boskalis rekent op een EBITDA dit jaar van meer dan 800 miljoen euro. Als dat wordt gerealiseerd, is dat beduidend meer dan de 604 miljoen euro over 2022. Op basis van de marktontwikkelingen en de goedgevulde orderportefeuille zegt Boskalis tevens positief gestemd te zijn over de periode na 2023. Bron: ABM Financial News

