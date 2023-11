Chinese chipmaker SMIC meldt scherpe winstdaling Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Semiconductor Manufacturing International Corp. heeft in het afgelopen kwartaal vanwege een zwakke vraag de winst scherp zien dalen en ook in de laatste maanden van dit jaar zal de marge onder druk blijven staan. Dit maakte de Chinese chipmaker vrijdagochtend bekend. De nettowinst daalde in het derde kwartaal op jaarbasis met 80,0 procent naar 94 miljoen dollar. Analisten gepolst door FactSet rekenden vooraf op een winst van 184 miljoen dollar. De omzet van SMIC daalde van 1,91 miljard dollar naar 1,62 miljard dollar, een afname van 15,0 procent. Op kwartaalbasis steeg de omzet overigens wel met 3,9 procent. De brutomarge van SMIC stond flink onder druk met een daling op jaarbasis van 38,9 procent naar 19,8 procent. In het tweede kwartaal van 2023 was de marge 20,3 procent. Het bedrijf meldde dat herstel van de vraag naar chips, dat aan het begin van het jaar werd verwacht, niet was uitgekomen. Voor het vierde kwartaal rekent SMIC op een 1 tot 3 procent hogere omzet dan in het derde kwartaal. De brutomarge zal tussen de 16 en 18 procent liggen. SMIC denkt dit jaar ongeveer 7,5 miljard dollar te investeren. Het aandeel SMIC koerste vanochtend in Hongkong 7,7 procent lager. Bron: ABM Financial News

