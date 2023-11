AEX maakt zich op voor lagere opening na toespraak Powell

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting lager van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van ruim een half procent.

Donderdag won de AEX nog 2,0 procent op 749,16 punten. Adyen kende een extreme stijging van 38 procent, na het publiceren van kwartaalcijfers en het presenteren van nieuwe doelstellingen voor de komende jaren. Het fintechbedrijf was zo goed voor een stijging van krap 1,0 procent voor de AEX.

In Europa wisten de hoofdindices donderdag gedurende de handelsdag de winsten steeds verder uit te breiden, naar grofweg 1,0 procent. Investment manager Simon Wiersma van ING merkte op dat de beurzen profiteren van de aanhoudende daling van de rentes. "Hoe verder de rentes dalen, hoe positiever de stemming op de beurzen", aldus Wiersma.

Op Wall Street maakte Fed-voorzitter Jerome Powell donderdagavond echter een einde aan de optimistische stemming.

Het is nog te vroeg voor de Federal Reserve om een definitief einde te maken aan de historische renteverhogingen van de afgelopen twee jaar, zei Powell tijdens een bijeenkomst van het Internationaal Monetair Fonds in Washington, waarbij hij overigens ook niet pleitte voor nieuwe renteverhogingen op dit moment.

De Fed heeft de rente dit jaar verhoogd tot het hoogste niveau in 22 jaar om de inflatie te bestrijden door de economische activiteit af te remmen. De Amerikaanse centrale bank streeft naar een rente die "voldoende restrictief" is om de inflatie na verloop van tijd terug te brengen naar de doelstelling van 2 procent.

"We hebben er geen vertrouwen in dat we dit al hebben bereikt", zei Powell donderdag.

De Fed handhaafde vorige week de rente op het huidige niveau en de volgende bijeenkomst staat gepland voor half december. Powell liet de deur donderdag wagenwijd open om de federal funds rate dan opnieuw te handhaven op het huidige niveau van 5,25 tot 5,50 procent.

De prijsdruk in de Verenigde Staten is dit jaar wel afgenomen en volgens Powell is de Fed blij met deze vooruitgang, maar wordt het een uitdaging om de inflatie op een duurzame wijze naar het doel van 2 procent te krijgen.

"We weten dat een aanhoudende vooruitgang in de richting van ons doel van 2 procent niet gegarandeerd is. De inflatie heeft ons een paar keer voor de gek gehouden," waarschuwde hij.

De hoofdindices op Wall Street noteerden vrijwel onveranderd in aanloop naar de toespraak van Powell, om vervolgens in een streep te dalen. De S&P sloot uiteindelijk 0,8 procent in het rood, terwijl techbeurs Nasdaq krap een procent prijs gaf.

Ook de Aziatische aandelenbeurzen kleuren vanochtend eensgezind rood, met als negatieve uitschieter de Hang Seng in Hongkong met een verlies anderhalf procent. Sydney en Shanghai verliezen ongeveer een half procent.

De Amerikaanse olie-future sloot donderdagavond in New York een half procent hoger op 75,74 dollar.

Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor de vrijgave van het voorlopige Amerikaanse consumentenvertrouwen in november.

Bedrijfsnieuws

Aperam zag in het derde kwartaal de winstgevendheid onder druk staan, zoals ook voor was gewaarschuwd. De aangepaste EBITDA viel terug van 235 miljoen naar 19 miljoen euro, zoals analisten ook hadden verwacht. Voor het lopende vierde kwartaal rekent Aperam op een stijging, ondanks de moeilijke marktomstandigheden, vooral in Europa.

De omzet van IMCD daalde over de afgelopen negen maanden, gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten, met 1 procent op jaarbasis van 3,5 miljard naar 3,4 miljard euro. Autonoom kwam de omzet 7 procent lager uit op jaarbasis. De operationele EBITA liep terug van 430 naar 400 miljoen euro. De bijbehorende marge daalde zo van 12,6 naar 11,8 procent. IMCD verwacht dat het in 2023 de resultaten uit 2022 niet kan evenaren.

De volumes op de cash market van Euronext stegen in oktober op maandbasis met 7 procent. Vergeleken met een jaar eerder waren de volumes echter 17 procent lager. De gemiddelde dagelijkse transactiewaarde lag in oktober 7 procent lager dan een maand eerder. Op jaarbasis was de afname 6 procent. Er waren in oktober 2 beursgangen. In september waren dit er nog 7.

Berenberg verlaagde het koersdoel voor AMG van 35,00 naar 21,00 euro, bij handhaving van het Houden advies.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 daalde donderdag 0,8 procent op 4.347,35 punten, de Dow Jones index verloor 0,7 procent op 33.891,94 punten en de Nasdaq sloot 0,9 procent lager op 13.521,45 punten.