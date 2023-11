Beursblik: Berenberg verlaagt koersdoel AMG stevig Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft vrijdag het koersdoel voor AMG verlaagd van 35,00 naar 21,00 euro bij handhaving van het Houden advies. Dit bleek vrijdag uit een rapport van de bank. Analisten van Berenberg zijn al sinds juli dit jaar terughoudend over het aandeel, vanwege de lithiumprijzen die nog altijd onder druk staan. De resultaten in het derde kwartaal lieten zien dat er nog geen zicht is op een herstel van de markt, aldus de analisten. AMG verlaagde donderdag de outlook voor de EBITDA voor de tweede keer dit jaar. AMG mikt nu op een resultaat van 320 miljoen dollar, 20 procent lager dan het doel van 400 miljoen dollar dat bij publicatie van de cijfers over 2022 werd gepresenteerd. Ook zorgwekkend noemde Berenberg de verwachting voor 2024. AMG mikt voor volgend jaar op een EBITDA van 200 miljoen dollar, uitgaande dat de prijzen op het huidige niveau blijven. Berenberg mikte voor volgend jaar op een resultaat van 314 miljoen dollar, wat al aan de onderkant van de analistenconsensus zat, en voorziet nu een resultaat van 196 miljoen dollar, vanwege de lagere prijzen voor lithium en vanadium, maar ook vanwege de kosten en de diverse groeiprojecten die AMG heeft lopen. Berenberg ziet nog geen aantrekkelijk instapmoment voor het aandeel en handhaafde daarom het Houden advies. Bron: ABM Financial News

