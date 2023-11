Europese beurzen openen lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een lagere opening tegemoet, na een speech van voorzitter Jerome Powell van de Amerikaanse Federal Reserve donderdagavond.

IG voorziet een openingsverlies van 93 punten voor de Duitse DAX en een min van 41 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 56 punten lager te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag hoger geëindigd. Investment manager Simon Wiersma van ING merkte op dat de beurzen profiteren van de lagere rentes. "Hoe verder de rentes dalen, hoe positiever de stemming op de beurzen", aldus Wiersma. Zo liep woensdag de Amerikaanse tienjaarsrente nog terug tot de laagste niveaus sinds 22 september.

Op macro-economisch vlak was het rustig. Wel werd bekend dat de consumentenprijzen in China in oktober op jaarbasis zijn gedaald met 0,2 procent, na een pas op de plaats een maand eerder. Economen hadden vooraf gerekend op een daling van 0,1 procent. De laatste keer dat in China de consumentenprijzen daalden was juli van dit jaar. Toen was er sprake van een prijsdaling van 0,3 procent.

De producentenprijzen in China daalden in oktober opnieuw, hoewel iets minder scherp dan verwacht. Op jaarbasis daalden de prijzen met 2,6 procent, na een afname van 2,5 procent een maand eerder. De verwachting van economen lag op een daling van 2,7 procent.

Hoewel er daarmee sprake is van deflatie in China, geeft ING de voorkeur aan de term desinflatie. "Wat we nu zien, is vooral het gevolg van een aanbodoverschot en niet van een ineenstorting van de vraag", zei de bank.

Bedrijfsnieuws

In Frankfurt deed Siemens Energy goede zaken, met een plus van ruim 6 procent. Merck KGaA steeg bijna 4 procent na het openen van de boeken. Analisten denken dat de bodem is bereikt voor het bedrijf, dat wel iets negatiever werd over de outlook voor 2023.

Henkel werd juist positiever over heel het jaar bij het presenteren van de kwartaalcijfers. Het aandeel steeg 3,5 procent in de DAX. Deutsche Telekom won ruim 2 procent na het verhogen van de outlook. Hannover Re was de grootste daler in de Duitse hoofdindex met een verlies van ruim 2 procent.

Na de cijfers over het derde kwartaal en een beleggersdag waarop nieuwe doelstellingen werden gepresenteerd, steeg het aandeel Adyen in Amsterdam met liefst 38 procent. Degroof Petercam sprak van een geruststelling en Jefferies verhoogde het koersdoel.

Schneider Electric schoot in Parijs meer dan 8 procent omhoog na het afgeven van nieuwe doelen. Worldline profiteerde van een flinke stijging van Adyen in Amsterdam en won dik 5 procent.

ArcelorMittal belandde in de onderste regionen in de CAC 40 nadat in het derde kwartaal minder winst werd behaald. Het staalconcern zei donderdag positief te blijven over de vraag naar staal op de middellange en lange termijn. Het aandeel daalde ruim anderhalf procent. Hekkensluiter Airbus liet bijna 2 procent gaan na het bekendmaken van cijfers, die onder de verwachting bleken.

Euro STOXX 50 4.229,20 (+1,2%)

STOXX Europe 600 447,80 (+0,8%)

DAX 15.352,54 (+0,8%)

CAC 40 7.113,66 (+1,1%)

FTSE 100 7.455,67 (+0,7%)

SMI 10.644,99 (+0,5%)

AEX 749,16 (+2,0%)

BEL 20 3.478,91 (+0,7%)

FTSE MIB 28.644,09 (+0,7%)

IBEX 35 9.405,20 (+1,3%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat vrijdag een licht hogere opening tegemoet.

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag lager geëindigd. De indexen in New York zakten weg na een toespraak van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell. Volgens hem is het nog te vroeg om een definitief einde te maken aan de historische renteverhogingen van de afgelopen twee jaar.

De Fed heeft de rente dit jaar verhoogd tot het hoogste niveau in 22 jaar om de inflatie te bestrijden door de economische activiteit af te remmen. De Amerikaanse centrale bank streeft naar een rente die "voldoende restrictief" is om de inflatie na verloop van tijd terug te brengen naar de doelstelling van 2 procent.

"We hebben er geen vertrouwen in dat we dit al hebben bereikt", zei Powell donderdag. Wel liet hij de deur wagenwijd open om de federal funds rate bij de volgende bijeenkomst in december opnieuw te handhaven op het huidige niveau van 5,25 tot 5,50 procent.

Kathleen O'Neill Paese van de St. Louis Fed zei donderdag dat de centrale bank de ruimte heeft om te wachten op nieuwe macrodata over de economie en inflatie, voordat men beslist of de rentes verder moeten worden verhoogd. Paese was in september nog een van de Fed-leden die nog één renteverhoging in 2023 voorspelde.

De tienjaarsrente in de VS daalde de afgelopen dagen van het hoogste niveau in zestien jaar rond 5 procent tot circa 4,5 procent. Donderdagavond noteerde de yield op 4,64 procent.

De aandelenmarkten bewegen momenteel mee met de obligatierentes. "Het is de angst dat die hogere rentes op de curve zullen werken als een rem op de economie," zei James Ragan van D.A. Davidson.

Het cijferseizoen in de VS loopt inmiddels ten einde. Ongeveer 88 procent van de bedrijven in de brede S&P 500 index heeft de resultaten gepresenteerd. Hoewel de winstverwachtingen vaak werden overtroffen, leidde de afnemende vraag ertoe dat slechts 62 procent de omzetverwachtingen overtrof.

Economisch nieuws was er donderdag over de wekelijkse nieuwe aanvragen van een werkloosheidsuitkering in de VS, die een lichte daling lieten zien, maar niet verrasten.

WTI-olie werd donderdag een half procent duurder. In de voorgaande dagen daalde de olieprijs sterk, door zorgen over een afzwakkende wereldeconomie en opluchting dat het conflict rond Gaza nog niet echt overslaat naar andere landen in het Midden-Oosten.

Bedrijfsnieuws

Disney boekte een meevallende winst en kreeg er bijna 7 miljoen "kernabonnees" bij. Het aandeel won bijna 7 procent.

ARM meldde meevallende resultaten, maar de vooruitblik was matig en dus daalde het aandeel ruim 5 procent.

Lyft meldde ook een groter dan verwachte winst, en rekent op een omzet in het vierde kwartaal die rond 5 procent hoger ligt dan in het derde kwartaal. Het aandeel verloor toch 6 procent, omdat de groei van het aantal boekingen duidelijk achterbleef bij die van rivaal Uber, die eerder deze week de boeken opende.

Beyond Meat zag het verlies afgelopen kwartaal weliswaar slinken, maar ook de omzet stond onder druk. Het aandeel steeg wel 2,5 procent.

De aandelen van Warner Bros en Paramount sloten donderdag in het groen nadat bekend werd dat er een voorlopig akkoord is bereikt tussen de acteurs en grote filmstudio's en streamingreuzen in Hollywood. Daarmee komt een einde aan een maandenlange staking. Het aandeel van Netflix leverde licht in.

Tesla daalde donderdag 5,5 procent, na een verkoopadvies van HSBC.

S&P 500 index 4.347,35 (-0,8%)

Dow Jones index 33.891,94 (-0,7%)

Nasdaq Composite 13.521,45 (-0,9%)

AZIE

De Aziatische beurzen koersten vrijdag lager.

Nikkei 225 32.548,64 (-0,3%)

Shanghai Composite 3.036,50 (-0,6%)

Hang Seng 17.233,27 (-1,6%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0669. Donderdagavond noteerde het muntpaar op 1,0667.

USD/JPY Yen 151,36

EUR/USD Euro 1,0669

EUR/JPY Yen 161,50

MACRO-AGENDA:

06:30 Industriële productie - September (NL)

08:00 Economische groei - Derde kwartaal vlpg (VK)

08:00 Industriële productie - September (VK)

08:00 Handelsbalans - September (VK)

16:00 Consumentenvertrouwen - November vlpg (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Allianz - Cijfers derde kwartaal (Dld)

07:00 Aperam - Cijfers derde kwartaal

07:00 IMCD - Cijfers derde kwartaal