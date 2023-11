Rode koersen in Azie

(ABM FN-Dow Jones) De beurzen in Azië noteerden vrijdagochtend over de brede linie lager, met als grootste daler de beurs in Hongkong.

De Japanse Nikkei 225 handelde 0,3 procent lager op 32.559,95 punten. De beurs in Hong Kong daalde 1,7 procent tot 17.210,65 punten en in Shanghai koerste de hoofdindex 0,6 procent in het rood op 3.034,84 punten.

Wall Street sloot donderdagavond al in het rood, na een optreden van voorzitter Jerome Powell van de Amerikaanse Federal Reserve.

Volgens de centraal bankier is het nog te vroeg om een definitief einde te maken aan de historische renteverhogingen van de afgelopen twee jaar.

De Fed heeft de rente dit jaar verhoogd tot het hoogste niveau in 22 jaar om de inflatie te bestrijden door de economische activiteit af te remmen. De Amerikaanse centrale bank streeft naar een rente die "voldoende restrictief" is om de inflatie na verloop van tijd terug te brengen naar de doelstelling van 2 procent.

"We hebben er geen vertrouwen in dat we dit al hebben bereikt", zei Powell donderdag. Wel liet hij de deur wagenwijd open om de federal funds rate bij de volgende bijeenkomst in december opnieuw te handhaven op het huidige niveau van 5,25 tot 5,50 procent.

De dollar/yen steeg vrijdag, net als de euro/yen.

In navolging van Wall Street en Azië, lijken ook de Europese beurzen vanochtend met verlies van start te gaan.