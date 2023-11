Powell blijft voorzichtig over einde renteverhogingen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Het is nog te vroeg voor de Federal Reserve om een definitief einde te maken aan de historische renteverhogingen van de afgelopen twee jaar. Dit zei voorzitter Jerome Powell donderdagavond tijdens een bijeenkomst van het Internationaal Monetair Fonds in Washington, waarbij hij overigens ook niet pleitte voor nieuwe renteverhogingen op dit moment. De Fed heeft de rente dit jaar verhoogd tot het hoogste niveau in 22 jaar om de inflatie te bestrijden door de economische activiteit af te remmen. De Amerikaanse centrale bank streeft naar een rente die "voldoende restrictief" is om de inflatie na verloop van tijd terug te brengen naar de doelstelling van 2 procent. "We hebben er geen vertrouwen in dat we dit al hebben bereikt", zei Powell donderdag. De Fed handhaafde vorige week de rente op het huidige niveau en de volgende bijeenkomst staat gepland voor half december. Powell liet de deur donderdag wagenwijd open om de federal funds rate dan opnieuw te handhaven op het huidige niveau van 5,25 tot 5,50 procent. Volgens de Fed-voorzitter houdt de centrale bank de economische omstandigheden nauwlettend in de gaten om het risico te vermijden dat ze de rente te ver zouden hebben verhoogd maar ook om te voorkomen dat een aantal maanden van positieve data misleidend blijken. De prijsdruk in de Verenigde Staten is dit jaar afgenomen. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de volatiele voedsel- en energieprijzen en vorig jaar een piek van 5,6 procent bereikte, kwam in de periode april-september uit op 2,8 procent op jaarbasis. Volgens Powell is de Fed blij met deze vooruitgang, maar wordt het een uitdaging om de inflatie op een duurzame manier naar het doel van 2 procent te krijgen. "We weten dat een aanhoudende vooruitgang in de richting van ons doel van 2 procent niet verzekerd is. De inflatie heeft ons een paar keer voor de gek gehouden," waarschuwde hij. Bron: ABM Financial News

