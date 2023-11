Wall Street blijft dicht bij huis

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden donderdag licht lager met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 daalde 0,2 procent op 4.373,09 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent op 34.036,61 punten en de Nasdaq noteerde 0,2 procent lager op 13.626,16 punten.

Net als woensdag blijven de Amerikaanse beurzen donderdag vooralsnog dicht bij huis. Later vanavond doet Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell mee aan een paneldiscussie van het Internationaal Monetair Fonds. Beleggers zijn benieuwd wat hij zegt over de recent dalende obligatierentes en hoe die mogelijk van invloed zijn op het monetaire beleid van de Amerikaanse centrale bank.

Kathleen O'Neill Paese van de St. Louis Fed zei donderdag dat de centrale bank de ruimte heeft om te wachten op nieuwe macrodata over de economie en inflatie, voordat men beslist of de rentes verder moeten worden verhoogd. Paese was in september nog een van de Fed-leden die nog één renteverhoging in 2023 voorspelde.

De tienjaarsrente in de VS is de afgelopen dagen van het hoogste niveau in zestien jaar rond 5 procent in korte tijd sterk gedaald tot rond 4,5 procent. Donderdagavond noteerde de yield iets hoger op 4,61 procent.

De zorgen dat een groot aanbod van staatsleningen de prijzen van obligaties verder omlaag kan drukken, en daarmee de rentes dus verder omhoog, zijn ondertussen enigszins weggenomen. Woensdag werd er zonder problemen voor 40 miljard dollar aan tienjarig Amerikaans papier in de markt gezet.

"De obligatiemarkt lijkt de veiling te hebben geabsorbeerd zonder nieuwe zorgen te voeden over overaanbod en dat steunt de overheersende trend van lagere rendementen, vooral bij langlopende obligaties", volgens SPI. Donderdag wordt er voor 24 miljard dollar aan dertigjarig papier geveild.

Het cijferseizoen in de VS loopt inmiddels ten einde. Ongeveer 88 procent van de bedrijven in de brede S&P 500 index heeft de resultaten gepresenteerd. Hoewel de winstverwachtingen vaak werden overtroffen, leidde de afnemende vraag ertoe dat slechts 62 procent de omzetverwachtingen overtrof.

Economisch nieuws was er donderdag over de wekelijkse nieuwe aanvragen van een werkloosheidsuitkering in de VS, die een lichte daling lieten zien, maar niet verrasten.

WTI-olie werd donderdag anderhalf procent duurder. In de voorgaande dagen daalde de olieprijs sterk, door zorgen over een afzwakkende wereldeconomie en opluchting dat het conflict rond Gaza nog niet echt overslaat naar andere landen in het Midden-Oosten.

De euro/dollar noteerde donderdagavond op 1,0705.

Bedrijfsnieuws

Disney boekte een meevallende winst en kreeg er bijna 7 miljoen "kernabonnees" bij. Het aandeel won 7,5 procent.

ARM meldde meevallende resultaten, maar de vooruitblik was matig en dus daalde het aandeel 6 procent.

Lyft meldde ook een groter dan verwachte winst, en rekent op een omzet in het vierde kwartaal die rond 5 procent hoger ligt dan in het derde kwartaal. Het aandeel verloor toch 2,5 procent, omdat de groei van het aantal boekingen duidelijk achterbleef bij die van rivaal Uber, die eerder deze week de boeken opende.

Beyond Meat zag het verlies afgelopen kwartaal weliswaar slinken, maar ook de omzet stond onder druk. Het aandeel steeg echter 8 procent.

De aandelen van Netflix, Warner Bros en Paramount noteerden donderdag in het groen nadat bekend werd dat er een voorlopig akkoord is bereikt tussen de acteurs en grote filmstudio's en streamingreuzen in Hollywood. Daarmee komt een einde aan een maandenlange staking.

Tesla daalde donderdag 6 procent, na een verkoopadvies van HSBC.