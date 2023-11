Europese beurzen sluiten hoger

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag hoger geëindigd. De Stoxx Europe 600 index steeg 0,8 procent tot 447,80 punten. De Duitse DAX liet een winst optekenen van 0,8 procent op 15.352,54 punten. De Franse CAC 40 sloot 1,1 procent in de plus bij een stand van 7.113,66 punten. De Britse FTSE sloot 0,7 procent hoger op 7.455,67 punten.

Investment manager Simon Wiersma van ING merkte op dat de beurzen profiteren van de lagere rentes. "Hoe verder de rentes dalen, hoe positiever de stemming op de beurzen", aldus Wiersma. Zo liep woensdag de Amerikaanse tienjaarsrente nog terug tot de laagste niveaus sinds 22 september. Donderdag stegen de obligatierentes wel weer licht.

Op macro-economisch vlak was het donderdag rustig. Wel werd bekend dat de consumentenprijzen in China in oktober op jaarbasis zijn gedaald met 0,2 procent, na een pas op de plaats een maand eerder. Economen hadden vooraf gerekend op een daling van 0,1 procent. De laatste keer dat in China de consumentenprijzen daalden was juli van dit jaar. Toen was er sprake van een prijsdaling van 0,3 procent.

De producentenprijzen in China daalden in oktober opnieuw, hoewel iets minder scherp dan verwacht. Op jaarbasis daalden de prijzen met 2,6 procent, na een afname van 2,5 procent een maand eerder. De verwachting van economen lag op een daling van 2,7 procent.

Hoewel er daarmee sprake is van deflatie in China, geeft ING de voorkeur aan de term desinflatie. "Wat we nu zien, is vooral het gevolg van een aanbodoverschot en niet van een ineenstorting van de vraag", zei de bank.

De euro/dollar noteerde rond het Europese slot op 1,0707. WTI-olie werd 2 procent duurder op bijna 77 dollar per vat.

Bedrijfsnieuws

In Frankfurt deed Siemens Energy goede zaken, met een plus van ruim 6 procent. Merck KGaA steeg bijna 4 procent na het openen van de boeken. Analisten denken dat de bodem is bereikt voor het bedrijf, dat wel iets negatiever werd over de outlook voor 2023.

Henkel werd juist positiever over heel het jaar bij het presenteren van de kwartaalcijfers. Het aandeel steeg 3,5 procent in de DAX. Deutsche Telekom won ruim 2 procent na het verhogen van de outlook. Hannover Re was de grootste daler in de Duitse hoofdindex met een verlies van ruim 2 procent.

Na de cijfers over het derde kwartaal en een beleggersdag waarop nieuwe doelstellingen werden gepresenteerd, steeg het aandeel Adyen in Amsterdam met liefst 38 procent. Degroof Petercam sprak van een geruststelling en Jefferies verhoogde het koersdoel.

Schneider Electric schoot in Parijs meer dan 8 procent omhoog na het afgeven van nieuwe doelen. Worldline profiteerde van een flinke stijging van Adyen in Amsterdam en won dik 5 procent.

ArcelorMittal belandde in de onderste regionen in de CAC 40 nadat in het derde kwartaal minder winst werd behaald. Het staalconcern zei donderdag positief te blijven over de vraag naar staal op de middellange en lange termijn. Het aandeel daalde ruim anderhalf procent. Hekkensluiter Airbus liet bijna 2 procent gaan na het bekendmaken van cijfers, die onder de verwachting bleken.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen bleven rond het Europese slot dicht bij huis.