Euronext meldt hogere volumes

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De handelsvolumes van contante effecten op Euronext zijn in oktober gestegen. Dit maakte de Europese beursuitbater donderdagavond bekend. De volumes op de cash market stegen op maandbasis met 7 procent. Vergeleken met een jaar eerder waren de volumes echter 17 procent lager. De gemiddelde dagelijkse transactiewaarde lag in oktober 7 procent lager dan een maand eerder. Op jaarbasis was de afname 6 procent. Er waren in oktober 2 beursgangen. In september waren dit er nog 7. Er werden in oktober 7 procent minder aandelenderivaten verhandeld dan in september. Op jaarbasis was er sprake van een daling van 5,1 procent. Op de valutamarkt van Euronext FX waren de volumes in oktober 0,9 procent hoger dan een maand eerder. Ten opzichte van oktober 2022 ging het om een stijging van 12,3 procent. Bron: ABM Financial News

