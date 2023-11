Adyen voert donkergroene AEX aan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag met een grote winst gesloten, onder aanvoering van Adyen. De AEX steeg met 2,0 procent naar 749,16 punten. "Verrassend, en grotendeels op het conto van Adyen, dat de onrust woensdagavond wegnam", aldus beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital tegen ABM Financial News. Volgens Schutte is het sentiment duidelijk verbeterd in de afgelopen dagen, "sinds de rente wat afgetopt is en de situatie in het Midden-Oosten niet verder escaleert". En dan zetten beleggers de roze bril weer op, aldus Schutte, die twijfelt of dit wel terecht is. De economie heeft het steeds moeilijker en dat kan gevolgen hebben voor de winsten van bedrijven. De zorgen zijn er dan ook nog steeds volgens de beleggingsadviseur van Noesis Capital, "maar de belegger negeert ze en heeft de 750 punten weer in het vizier". De euro/dollar noteerde op 1,0707, vrijwel onveranderd, en de Amerikaanse tienjaarsrente liep op tot 4,56 procent. Olie werd zo'n 2 procent duurder. Stijgers en dalers In de AEX was Adyen de uitblinker met een koerswinst van maar liefst 38 procent. Analisten leken tevreden met de nieuwe doelstellingen en Jefferies besloot tot een koersdoelverhoging. Maar niet alleen Adyen deed het goed. IMCD, dat morgen met cijfers komt, won 5,7X procent en DSM-Firmenich steeg 3,3 procent. Azelis, een sectorgenoot van IMCD, kwam vandaag met cijfers en zag dit in Brussel beloond worden met een koerswinst van bijna 15 procent. Alleen ArcelorMittal verloor meer dan een procent. Toch presteerde de staalreus in het derde kwartaal iets beter dan verwacht, aldus ING. In de AMX was Alfen koploper met een koerswinst van 7,1 procent, nadat er een raamcontract met E.ON werd ondertekend. InPost, Aalbers en SBM Offshore die met cijfers kwamen, wonnen 3 tot 4 procent, en de beleggersdag van Basic-Fit resulteerde in een koerswinst van 5,7 procent. SBM Offshore koerste hoger na een stevige verhoging van de outlook voor 2023. De omzetgroei van Aalberts blijft veerkrachtig, zo oordeelde Jefferies donderdag. Degroof Petercam waarschuwde wel dat het bedrijf een wat uitdagende periode tegemoet gaat en verlaagde het koersdoel voor het aandeel van 52,00 naar 43,00 euro. De cijfers van InPost stelden niet teleur. CTP won na cijfers 3,4 procent. AMG werd daarentegen hard afgestraft na wederom een outlookverlaging vanwege onder meer lage lithiumprijzen en een sombere vooruitblik voor 2024. Het aandeel verloor 14,9 procent van zijn beurswaarde. Degroof verlaagde het koersdoel voor AMG flink, van 36,00 naar 22,00 euro. In de AScX won BAM 5,1 procent. Ebusco verloor 1,7 procent. Het lokaal genoteerde Renewi steeg na een kwartaalupdate met 0,2 procent. Wall Street De Amerikaanse aandelenmarkten lieten kleine dalingen zien aan het einde van de Europese handelsdag. Bron: ABM Financial News

