Update: Groene opening Wall Street in zicht

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een iets hogere opening tegemoet, in afwachting van een toespraak van centrale bankier Jerome Powell.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden een half uur voor de openingsbel 0,2 procent hoger.

De tienjarige Amerikaanse staatslening is de afgelopen dagen van het hoogste niveau in zestien jaar rond 5 procent in korte tijd sterk gedaald tot rond 4,5 procent, op de hoop dat een afkoelende Amerikaanse arbeidsmarkt betekent dat de centrale bank klaar is met zijn renteverhogingen en de beleidsrente volgend jaar weer kan gaan verlagen.

Ook de zorgen dat een groot aanbod van staatsleningen de prijzen van obligaties verder omlaag kan drukken, en daarmee de rentes dus verder omhoog, zijn hierdoor enigszins weggenomen. Woensdag werd er zonder problemen voor 40 miljard dollar aan tienjarig Amerikaans papier in de markt gezet.

"De obligatiemarkt lijkt de veiling te hebben geabsorbeerd zonder nieuwe zorgen te voeden over overaanbod en dat steunt de overheersende trend van lagere rendementen, vooral bij langlopende obligaties", volgens SPI.

Donderdag wordt er voor 24 miljard dollar aan dertigjarig papier geveild.

Fed-voorzitter Powell spreekt donderdag voor een gezelschap van het IMF en beleggers zijn benieuwd of hij iets zal zeggen over de versoepeling van de financiële marktcondities en of dit invloed heeft op het denken van de centrale bank rond de beleidsrente.



Economisch nieuws was er over de wekelijkse nieuwe aanvragen van een werkloosheidsuitkering in de VS, die een lichte daling lieten zien, maar niet verrasten. Een recent banenrapport liet een duidelijke verzwakking van de Amerikaanse arbeidsmarkt zien die aanleiding gaf tot een wereldwijde sterke stijging van de aandelenmarkten.

De olieprijs steeg anderhalf procent, tot 80,69 dollar voor Brent-olie en 76,44 dollar voor een december-future WTI. In de voorgaande dagen daalde de olieprijs sterk, door zorgen over een afzwakkende wereldeconomie en opluchting dat het conflict rond Gaza nog niet echt overslaat naar andere landen in het Midden-Oosten.

De euro/dollar noteerde op 1,0702. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er 1,0707 op de borden.

Bedrijfsnieuws

ARM meldde meevallende resultaten, maar de vooruitblik was matig en het aandeel daalde 7 procent voorbeurs.

Disney boekte een meevallende winst en kreeg er bijna 7 miljoen "kernabonnees" bij. Het aandeel won voorbeurs 4,4 procent.

Lyft meldde ook een groter dan verwachte winst, en rekent op een omzet in het vierde kwartaal die rond 5 procent hoger ligt dan in het derde kwartaal. Het aandeel lijkt ruim 4 lager te openen.

Netflix, Warner Bros en Paramount zullen wel hoger openen, nadat een staking van Hollywood-schrijvers voorbij lijkt na een voorlopig akkoord met grote filmstudio's en streamingreuzen.

Beyond Meat zag de verliezen afnemen, maar ook de omzet stond onder druk. De omzet daalde met 9 procent tot 75 miljoen dollar. Het doel van het bedrijf is ruim 330 miljoen dollar dit jaar, terwijl analisten rekenen op 361,5 miljoen dollar. Het aandeel daalde met bijna 2 procent voorbeurs.



Slotstanden

Wall Street sloot woensdag vrijwel vlak. De S&P 500 steeg 0,1 procent naar 4.382,78 punten, de Dow Jones index leverde 0,1 procent in op 34.112,27 punten en de Nasdaq noteerde 0,1 procent hoger op 13.650,41 punten.

Update: om koersen