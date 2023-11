Aantal nieuwe steunaanvragen VS gedaald Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten is in de week eindigend op 4 november gedaald. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van arbeid. Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering daalde met 3.000 tot 217.000, waar door economen een aantal van 220.000 was voorzien. Het cijfer van vorige week werd gewijzigd van 217.000 naar 220.000. Het vierweeks voortschrijdend gemiddelde bedroeg 212.250. Dat is 1.500 meer dan een week eerder. Het aantal verlengde steunaanvragen in de week eindigend op 28 oktober kwam uit op 1.834.000 aanvragen, 22.000 meer dan een week eerder. Bron: ABM Financial News

