Beursblik: Adyen verschaft duidelijkheid Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Adyen

(ABM FN-Dow Jones) Adyen heeft met zijn update woensdagavond meer duidelijkheid geboden over de winstgroei in de komende jaren en bevestigde zijn technologische voorsprong. Dat stelde zakenbank Goldman Sachs donderdag in een rapport. Het beter dan verwachte resultaat van Adyen in het derde kwartaal was te danken aan een betere uitvoering, een dito omzetmix en meer eindgebruikers van het betaalplatform, maar het bedrijf won nog geen marktaandeel terug, stelden de analisten. De communicatie door Adyen was echter veel duidelijker, vonden de analisten, en de extra informatie is ook welkom, evenals de doelen voor de komende jaren. De doelen liggen boven de analistenconsensus, maar zijn in lijn met de taxaties van Goldman. Adyen stelde de groeiverwachting voor de middellange termijn bij tot "tussen begin 20 tot eind 20 procent" gemiddeld per jaar tot en met 2026. De margeverwachting van meer dan 50 procent in 2026 was conform de inschatting van Goldman Sachs, maar wederom hoger dan de markt gemiddeld voorziet. Ook gaf Adyen meer details over zijn groei en de prijsverlagingen die het bedrijf doorvoert naarmate het een groter aandeel in de verkopen van een afnemer wint. Deze factoren zullen bijdragen aan aanzienlijk koersherstel, verwacht de zakenbank, onder andere dankzij de grotere duidelijkheid over de winstgroei in de komende drie jaar en de bevestiging dat Adyen technologisch gezien nog steeds een voorsprong heeft op de concurrentie. Goldman Sachs heeft een koopadvies op Adyen met een koersdoel van 1.150 euro. Het aandeel steeg donderdag met 36 procent naar 944,60 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.