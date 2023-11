Beyond Meat ziet verliezen dalen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Beyond Meat

(ABM FN) Beyond Meat heeft in het derde kwartaal de verliezen zien afnemen, maar de omzet onder druk zien staan. Dit bleek woensdagavond laat uit cijfers van de Amerikaanse producent van vleesvervangers. Volgens CEO Ethan Brown boekte het bedrijf in de EU een dubbelcijferige omzetgroei, maar stelde de resultaten van de groep teleur. In het afgelopen kwartaal bedroeg het nettoverlies 70,5 miljoen dollar, ofwel 1,09 dollar per aandeel. Dit was een jaar eerder nog een verlies van 101,7 miljoen dollar, ofwel 1,60 dollar per aandeel. De omzet liep met 8,7 procent op jaarbasis terug tot 75,3 miljoen dollar. Analisten geraadpleegd door FactSet hielden rekening met een verlies van 0,89 dollar per aandeel op een omzet van 86,5 miljoen dollar. Beyond Meat mikt op een jaaromzet van 330 tot 340 miljoen dollar, terwijl de consensus uitgaat van 361,5 miljoen dollar. Het aandeel Beyond Meat steeg donderdagmiddag in de elektronische handel voorbeurs licht. Het aandeel verloor dit jaar al bijna de helft van zijn beurswaarde, terwijl de S&P 500-index in dezelfde periode met 14 procent steeg. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.