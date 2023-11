Barclays zet Unilever op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Unilever

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft het advies voor Unilever verhoogd van Gelijkgewogen naar Overwogen, terwijl het koersdoel van 52,00 naar 52,85 euro ging. Dit bleek donderdag uit een rapport van de Britse bank. De bank rekent momenteel met een korting van 20 procent op het aandeel Unilever ten opzichte van de sector voeding en persoonlijke verzorging. Eerder rekende de bank met een korting van 25 procent. Barclays verwacht een gematigd volumeherstel in 2024 en voorziet een volumegroei van 1,8 procent, hetgeen 40 basispunten hoger ligt dan in een eerdere raming. Voor 2024 heeft de bank de ramingen voor winst per aandeel met 1,3 procent verhoogd. Voor 2025 ging de winsttaxatie met 1,9 procent omhoog. Volgens de bank heeft Unilever ten opzichte van andere Europese spelers de grootste vertegenwoordiging in India. Ook positief noemde Barclays de herinvesteringen van Unilever en de transformatieslag van het bedrijf, dat nog altijd ondergewaardeerd wordt. "De fase waarin de onderneming zich bevindt wordt gekenmerkt door rust en dat biedt een goed startmoment voor de nieuwe CEO Hein Schumacher", aldus analisten van de Britse bank. Unilever noteerde donderdag op een groen Damrak 2,0 procent hoger op 45,70 euro. Bron: ABM Financial News

