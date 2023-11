Brussel wil bewijs dat YouTube en TikTok minderjarigen beschermen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Commissie heeft een verzoek ingediend bij TikTok en YouTube om meer informatie te verstrekken over de manier waarop zij minderjarige gebruikers beschermen. Dit bleek donderdag. Beide social media-platformen hebben tot 30 november de tijd om te reageren op de vragen van Brussel, die onder meer betrekking hebben op hoe de bedrijven minderjarige gebruikers beschermen. De bedrijven moeten de Digital Services Act in Europa respecteren, aldus de Commissie. Dat betekent ook optreden tegen de verspreiding van illegale en schadelijke content. TikTok ontving op 19 oktober al een verzoek om meer informatie aan te leveren, wat het platform onderneemt om onder meer gewelddadige en terroristische content en haatberichten te weren. Op basis van de gegeven antwoorden, zal de Europese Commissie besluiten of er vervolgstappen nodig zijn. Boetes behoren hierbij tot de mogelijkheden, merkte Brussel op. Bron: ABM Financial News

