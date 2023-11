Europese beurzen hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag hoger tegen een achtergrond van lagere rentes. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een winst van 0,5 procent op 447,20 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,5 procent naar 15.308,00 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,6 procent met een stand van 7.078,70 punten. De Britse FTSE steeg 0,1 procent naar 7.407,27 punten. Investment manager Simon Wiersma van ING merkte op dat de beurzen profiteren van de lagere rentes. "Hoe verder de rentes dalen, hoe positiever de stemming op de beurzen", aldus Wiersma. Zo liep woensdag de Amerikaanse tienjaarsrente nog terug tot de laagste niveaus sinds 22 september. Op macro-economisch vlak blijft het donderdag rustig, met vanmiddag vanuit de VS enkel de wekelijkse steunaanvragen op de agenda. Het cijferseizoen in de VS loopt inmiddels ten einde. Ongeveer 88 procent van de bedrijven in de brede index heeft de resultaten gepresenteerd. Hoewel de winstverwachtingen vaak werden overtroffen, leidde de afnemende vraag ertoe dat slechts 62 procent de omzetverwachtingen overtrof. Olie noteerde donderdag hoger. Een december-future West Texas Intermediate noteerde 0,9 procent in het groen op 75,97 dollar, terwijl voor een januari-future Brent 80,23 dollar werd betaald, een stijging van eveneens 0,9 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0687. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0708 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0707 op de borden.



Bedrijfsnieuws Na de cijfers over het derde kwartaal en een beleggersdag waarop nieuwe doelstellingen werden gepresenteerd, steeg het aandeel Adyen in Amsterdam met 32,2 procent. Degroof Petercam sprak van een geruststelling en Jefferies verhoogde het koersdoel. Sectorgenoot Worldline steeg in Parijs 4,0 procent. ArcelorMittal heeft in het derde kwartaal van 2023 minder winst behaald dan een kwartaal eerder, maar deed het wel iets beter dan analisten hadden voorzien. Het staalconcern zei donderdag positief te blijven over de vraag naar staal op de middellange en lange termijn. ArcelorMittal daalde 0,5 procent. Schneider Electric schoot in Parijs 6,3 procent omhoog na het afgeven van nieuwe doelen. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,3 procent in het groen. De S&P 500 steeg woensdag 0,1 procent naar 4.382,78 punten, de Dow Jones index leverde 0,1 procent in op 34.112,27 punten en de Nasdaq noteerde 0,1 procent hoger op 13.650,41 punten. Bron: ABM Financial News

