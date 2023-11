Valuta: euro wacht op toespraken centrale bankiers

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag in een relatief smalle bandbreedte net onder de 1,07 dollar in afwachting van diverse sprekers.

"We krijgen vandaag weer een toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell, maar ook van ECB-voorzitter Christine Lagarde", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Verder komt de voorzitter van de Bank of Engeland Andrew Bailey aan het woord en staan de voorzitters van de Fed van St. Louis Kathleen O'Neill en van Richmond Thomas Barkin op de agenda", aldus de handelaar.

Volgens Van der Meer is de markt steeds meer gericht op de timing van eventuele renteverlagingen, vooral in de VS. "Als daar ook maar iets meer duidelijkheid over wordt verschaft, hetzij indirect via macro-economische ontwikkelingen, hetzij via toespelingen daarop, dan kan dat scherpe gevolgen hebben voor de dollar en kan de euro naar 1,08 dollar. Nu zitten we met de euro in een bandbreedte van 1,0650 en 1,0760 dollar, het recente hoogtepunt van de Europese munt. ECB-bestuurder Philips Lane zei woensdag dat een renteverlaging in de eurozone niet aan de orde was", aldus Van der Meer.

De Bank of England zou volgens BlackRock de rente verder kunnen verlagen dan de Fed. De markt verwacht nu nog dat de BoE gelijke tred houdt met de Fed en de ECB en de rente ook voor langere tijd hoog houdt. BlackRock wees op de Britse economie die in het afgelopen anderhalf jaar niets deed en waarvoor verwacht wordt dat dit nog 18 maanden zo blijft, als het huidige renteniveau gehandhaafd wordt.

In de VS verschijnen vandaag enkel de wekelijkse steunaanvragen.

De euro noteerde donderdag 0,1 procent lager op 1,0698 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent lager op 0,8698 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,1 procent tot 1,2297 dollar.