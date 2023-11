Adyen blinkt uit in groene AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 1,1 procent op 742,62 punten. De koerssprong van Adyen, dat een gewicht heeft van 2,6 procent in de AEX-index, gaf de Amsterdamse beurs een zet in de rug, zo merkte investment manager Simon Wiersma van ING op. Het bedrijf kwam met cijfers en gaf nieuwe doelen af. Desondanks staat het aandeel dit jaar nog steeds op een flink verlies.



Europabreed merkte Wiersma op dat de beurzen profiteren van de lagere rentes. "Hoe verder de rentes dalen, hoe positiever de stemming op de beurzen", aldus Wiersma. Zo liep woensdag de Amerikaanse tienjaarsrente nog terug tot de laagste niveaus sinds 22 september. Vooral techbeurs Nasdaq blijft sterk presteren, merkte Wiersma op. "Niet alleen door de lagere rentes, maar ook omdat de winsten van IT-bedrijven in het derde kwartaal veel beter waren dan verwacht." In 92 procent van de gevallen werd de winstverwachting van IT-bedrijven met gemiddeld 8,7 procent overtroffen, aldus ING. "Een hele goede score, waarbij de meeste bedrijven bovendien positieve vooruitzichten hebben afgegeven." Het cijferseizoen in de VS loopt inmiddels ten einde. Ongeveer 88 procent van de bedrijven in de brede index heeft de resultaten gepresenteerd. Hoewel de winstverwachtingen vaak werden overtroffen, leidde de afnemende vraag ertoe dat slechts 62 procent de omzetverwachtingen overtrof. Op macro-economisch vlak blijft het donderdag rustig, met vanmiddag vanuit de VS enkel de wekelijkse steunaanvragen op de agenda. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0696. De olieprijzen stegen tot een procent tot 75,90 dollar. Stijgers en dalers Na de cijfers over het derde kwartaal en een beleggersdag waarop nieuwe doelstellingen werden gepresenteerd, steeg het aandeel Adyen met 31,1 procent. Degroof Petercam sprak van een geruststelling en Jefferies verhoogde het koersdoel. ING was een grote daler in de AEX met 1,3 procent koersverlies. In Brussel was KBC na cijfers en een verlaging van de outlook voor de rentebaten aanvankelijk aangeschoten wild, maar KBC herstelde en het aandeel leverde nog maar een half procent in. ArcelorMittal volgde met een verlies van 1,5 procent. Desondanks presteerde de staalreus in het derde kwartaal iets beter dan verwacht, aldus ING. In de AMX won oliedienstverlener SBM Offshore 4,5 procent na een stevige verhoging van de outlook voor 2023. Aalberts won 1,4 procent na cijfers. De omzetgroei van Aalberts blijft veerkrachtig, zo oordeelde Jefferies donderdag in een rapport. Degroof Petercam waarschuwde wel dat het bedrijf een wat uitdagende periode tegemoet gaat en verlaagde het koersdoel voor het aandeel van 52,00 naar 43,00 euro. AMG werd daarentegen genadeloos afgestraft na wederom een outlookverlaging vanwege onder meer lage lithiumprijzen en een sombere vooruitblik voor 2024. Het aandeel verloor 15,0 procent van zijn beurswaarde. Degroof verlaagde het koersdoel voor AMG flink, van 36,00 naar 22,00 euro. De presentatie van Basic-Fit op een beleggersdag was goed voor een koerswinst van 3,4 procent. CTP won na cijfers 1,3 procent en Inpost 2,5 procent. In de AScX won PostNL 3,4 procent. Ebusco en B&S verloren ongeveer 2,8 procent. Renewi steeg na een update met 0,7 procent. Bron: ABM Financial News

