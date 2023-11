Beursblik: Adyen stelt gerust

(ABM FN-Dow Jones) De update van Adyen over het derde kwartaal stelt gerust over de omzetgroei, waar sommige beleggers vreesden voor een verdere vertraging. Dat stelde Degroof Petercam donderdag in een rapport.

Adyen gaf geen verklaring voor de versnelling van de groei van de autonome omzet, maar deze was wel zichtbaar in alle drie segmenten en was min of meer vergelijkbaar in alle drie maanden van het kwartaal. Dit zorgde voor opluchting, na de vertraging in de eerste helft van 2023, aldus analist Michael Roeg.

Of ook de EBITDA de goede kant op ging, is onduidelijk, maar aangezien er minder nieuw personeel werd aangenomen, zou de druk op de operationele marge weleens kunnen afnemen, denkt Degroof.

De nieuwe doelen van Adyen voor de middellange termijn lijken realistischer dan de oude. Toch was het vreemd dat het management op de korte termijn een groei aan de onderkant van de nieuwe doelen verwacht, vond de bank. Dit had men ook bij de halfjaarcijfers al kunnen melden, meent de analist.

Gezien de "wet van de grote getallen" denkt Degroof dat het niet erg natuurlijk zou zijn, als de groei van percentages laag in de 20 zou versnellen naar percentages hoog in de 20. Dat Adyen aan de bovenkant van de afgegeven bandbreedte zal uitkomen, is volgens Roeg dan ook geen zekerheidje.

Op basis van de nieuwe cijfers en doelstellingen houdt Degroof Petercam de winstverwachtingen ongewijzigd. Het koersdoel blijft 730 euro en het advies Houden. Het aandeel Adyen steeg donderdag met 30 procent tot 905,90 euro. Voor de halfjaarcijfers noteerde het aandeel nog rond de 1.500 euro.