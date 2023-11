Beursblik: solide resultaten voor CTP Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: CTP

(ABM FN-Dow Jones) CTP heeft in het derde kwartaal solide resultaten geboekt. Dit oordeelden analisten van Berenberg donderdag in een rapport. Zij zagen de goede trends van eerder dit jaar doorzetten in het afgelopen kwartaal. De cijfers die CTP presenteerde lagen volgens de bank erg dichtbij de eigen taxaties. Zo bedroegen de huurinkomsten 402 miljoen euro, een miljoen meer dan Berenberg had verwacht. De winst was zelfs perfect in lijn met de ramingen van de bank op 238 miljoen euro. Berenberg wees op de vergelijkbare huurgroei van 7,5 procent. In de eerste negen maanden van 2022 was dit 4,3 procent. Verder is de gemiddelde looptijd van de huurcontracten 6,6 jaar, “aantrekkelijk lang”, aldus de bank, die een koopaanbeveling voor het aandeel hanteert met een koersdoel van 16,50 euro. CTP verwacht in 2023 een aangepaste EPRA-winst te realiseren van 0,72 euro per aandeel. In 2024 zal dit stijgen naar 0,80 tot 0,82 euro, een stijging van 11 tot 14 procent. "Wij denken dat het bedrijf op schema ligt om de doelen op het vlak van nieuwe projectontwikkelingen te halen, maar we zijn ook blij te zien dat onderliggend de kwaliteit van de winst vermoedelijk steeds verder verbetert." Het aandeel CTP noteerde donderdag een procent hoger op 14,24 euro. Bron: ABM Financial News

