Alfen tekent raamcontract met E.ON Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Alfen

(ABM FN-Dow Jones) Alfen heeft met E.ON Drive Infrastructure een vierjarig raamcontract getekend. Dit maakte de producent van laadpalen voor elektrische auto's, transformatoren en opslagsystemen voor energie donderdag bekend. Alfen kan onder deze overeenkomst E.ON laadpalen gaan leveren bestemd voor Duitsland, maar ook daar buiten. In een eerste fase worden in Duitsland dubbele stopcontacten geïnstalleerd voor openbaar gebruik, die deel uitmaken van een eerste bestelling die meer dan 300 Eve Double PG-line EV-laadstations van Alfen omvat. Hiervan zullen er 140 in Berlijn worden geïnstalleerd, met extra stations in steden als Dortmund, Essen en Bochum. In landen buiten Duitsland zal E.ON ook het nieuwste product van Alfen, de zogeheten Twin 5, gebruiken. In Italië is een eerste bestelling geplaatst voor de Twin 4XL van Alfen. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.