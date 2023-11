Beursblik: alle opties voor Duitsland liggen open voor Basic-Fit

(ABM FN-Dow Jones) Basic-Fit wil zijn positie uitbreiden en dat zet alle deuren open om in Duitsland op overnamejacht te gaan. Dit stelde analist Marc Zwartsenburg van ING donderdag in een rapport.

Basic-Fit blijft zich richten op de zes landen waarin het al actief is, maar wil ook kijken of het kan groeien in andere landen en continenten. Dit maakte het bedrijf donderdag bekend in aanloop naar een beleggersdag vandaag.

Dit laat volgens ING alle opties open voor overnames in Duitsland, al is Zwartsenburg niet helemaal zeker of Duitsland inmiddels nog steeds als een "nieuw land" wordt beschouwd.

De focus zal volgens de analist vandaag ook liggen op het "slimme renovatieproject", dat moet helpen de onderhoudskosten per club te drukken. Als gevolg is Basic-Fit van plan om de onderhoudskosten per club op 55.000 euro te houden tot 2030 in plaats van tot 2026, zoals eerder het plan was.

Verder zag ING dat Basic-Fit de outlook voor dit jaar handhaafde en dat het bedrijf mikt op een EBITDA van 260 miljoen euro. Dit is iets minder dan de 265 miljoen euro waar de analistenconsensus momenteel op mikt, aldus Zwartsenburg.

"We kregen wat geruststelling over de outlook en er kwam nog geen waarschuwing over een teruglopende ontwikkeling in het ledenaantal", stelde de analist. De outlook voor de EBITDA dit jaar noemde hij grofweg in lijn met de verwachtingen. Het bekijken van nieuwe franchisemogelijkheden is volgens de analist een logisch plan om nieuwe regio's te betreden tegen lagere kosten.

ING handhaafde het koopadvies op Basic-Fit met een koersdoel van 43,75 euro. Het aandeel koerste donderdagochtend 2,9 procent hoger op 26,24 euro.