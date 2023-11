Beursblik: ArcelorMittal doet het iets beter dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) De EBITDA van ArcelorMittal over het derde kwartaal, kwam met 1,9 miljard dollar 3 procent hoger uit dan waar de consensus rekening mee hield. Dit stelde ING donderdag in reactie op de resultaten van het staalconcern. ING verwacht met de resultaten over het derde kwartaal een beperkte impact op de EBITDA-consensus voor heel 2023 van 7,6 miljard dollar. Vooral de divisie Mining presteerde volgens analist Stijn Demeester goed. ING heeft een koopadvies op ArcelorMittal met een koersdoel van 38,00 euro. ArcelorMittal noteerde donderdagochtend op een groen Damrak 1,4 procent lager op 21,03 euro. Bron: ABM Financial News

