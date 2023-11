Adyen uitblinker op groen Damrak Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste donderdag rond de klok van half tien nog 0,3 procent lager op 732,50 punten, terwijl de Midkap vlak noteerde. Onder de hoofdaandelen duurde het meer dan een half uur voor er koersvorming was voor Adyen. Na de cijfers over het derde kwartaal en een beleggersdag waarop nieuwe doelstellingen werden gepresenteerd, steeg het aandeel met bijna 35 procent. Deze koersstijging zette de gehele AEX vervolgens in het groen. ING was de grootste daler in de AEX met 2,4 procent koersverlies. ArcelorMittal volgde met een verlies van 1,9 procent. In de AMX won oliedienstverlener SBM Offshore zes procent na een stevige verhoging van de outlook voor 2023. Aalberts won anderhalf procent na cijfers. AMG werd daarentegen genadeloos afgestraft na wederom een outlookverlaging van weg onder meer lage lithiumprijzen en een sombere vooruitblik voor 2024. Het aandeel verloor meer dan een kwart van zijn beurswaarde. De presentatie van Basic-Fit op een beleggersdag was goed voor een koerswinst van 3,1 procent. CTP won na cijfers 1,8 procent en Inpost 1,3 procent. In de AScX won PostNL meer dan een procent. Ebusco en B&S verloren ongeveer drie procent. Bron: ABM Financial News

