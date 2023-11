Beursblik: Jefferies verhoogt koersdoel Adyen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft donderdag het koersdoel voor Adyen verhoogd van 720,00 euro naar 784,00 euro, bij handhaving van het Houden advies. Dit bleek uit een rapport van de zakenbank naar aanleiding van de rapportering van cijfers en de presentatie van nieuwe doelstellingen door het betaalbedrijf woensdagavond. Volgens Jefferies is het nog te vroeg om over een ommekeer bij het fintechbedrijf te spreken, gelet op de onzekere macro-economische vooruitzichten. De analisten waarderen wel de presentatie van Adyen, waarbij werd ingegaan op zorgen bij beleggers en de koersval van het aandeel. Onder meer de bijgestelde verwachtingen voor de middellange termijn werden volgens Jefferies goed ontvangen. "Vooral de bemoedigende presentaties over Unified Commerce en Platforms kunnen het aandeel een duw in de rug geven", schreef analist Hannes Leitner. Gezien de macro-economische onzekerheid en de toegenomen prijsdruk in de sector, blijft de zakenbank echter voorzichtig over het streven van Adyen om weer een groeiversnelling in te zetten, richting "hoog in de 20 procent". Adyen sloot woensdagmiddag in Amsterdam 4 procent hoger op 695,70 euro. In de Amerikaanse Over The Counter (OTC) markt, een vorm van handelen die buiten de traditionele beurzen plaatsvindt, koerste het aandeel woensdagavond met ruim bovengemiddelde omzet 34 procent hoger. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.