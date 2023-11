Beursblik: InPost stelt niet teleur Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) InPost heeft niet teleurgesteld met zijn groei van het EBITDA-resultaat van 40 procent in het derde kwartaal, ondanks zwakkere pakketvolumes in Polen. Dat stelde Jefferies donderdag in een rapport. De consensusverwachting van 644 miljoen zloty voor de EBITDA werd op 5 miljoen zloty na gehaald, en de EBITDA-marge steeg met 390 basispunten tot 30,9 procent. In de belangrijkste markt Polen steeg de marge met 250 basispunten tot 46,4 procent, dankzij prijsverhogingen. De volumegroei van de pakketten van 18 procent impliceert dat InPost marktaandeel blijft winnen, stelde analist David Kerstens. De reden daarvoor is dat bezorging van pakketten in kluisjescentrales handiger en goedkoper is dan bezorging aan de deur. Daarbij meldde InPost dat het vierde kwartaal goed is gestart in Polen, na een zwakke septembermaand. De volumegroei zal daardoor vergelijkbaar zijn met het derde kwartaal. De schuldgraad daalde tot 2,6 keer het EBITDA-resultaat, van 3,2 keer in 2022. Het aandeel InPost wordt verhandeld met een korting van 40 procent ten opzichte van zijn grootste klant, het Poolse Allegro, en is een van de favoriete aandelen voor Jefferies als het gaat om middelgrote beursgenoteerde bedrijven in Europa. Het aandeel InPost sloot woensdag op 9,85 euro. Jefferies heeft een koopadvies en koersdoel van 15,00 euro. Bron: ABM Financial News

