AEX start handelsdag in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting hoger van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van meer dan een half procent.

Adyen zal de index waarschijnlijk een duwtje in de rug geven, nadat het fintechbedrijf na het slot woensdag in Amsterdam cijfers vrijgaf en nieuwe doelstellingen presenteerde. In de Amerikaanse Over The Counter (OTC) markt, een vorm van handelen die buiten de traditionele beurzen plaatsvindt, koerste het aandeel met ruim bovengemiddelde omzet 34 procent hoger.

De AEX sloot woensdag nog met 0,2 procent licht lager op 734,64 punten, waarbij Ahold Delhaize en ABN AMRO hard onderuit gingen na rapportering van cijfers. Wolters Kluwer en AkzoNobel zaten juist in de lift.

De aandelenbeurzen maakten woensdag een pas op de plaats, wat niet zo'n verrassing was, volgens analist Jos Versteeg van InsingerGilissen. Hij had dit eigenlijk ook dinsdag al verwacht, na de sterke rally die volgde op een langdurige daling.

"Ook omdat het allemaal zo tegenstrijdig is. De beurs reageerde heel enthousiast toen men ervan overtuigd raakte dat de centrale banken de rente niet verder gaan verhogen, na de sterke daling van de banengroei in de VS", aldus de analist. "Maar men vergat daarbij dat een sterk afzwakkende economie ook betekent dat de winstgroei van bedrijven lager zal zijn."

Op Wall Street is het daarnaast opvallend dat de zogeheten Magnificent Seven, de grote Amerikaanse techbedrijven, weer sterk zijn hersteld, met zelfs op slotbasis een recordkoers voor Microsoft woensdagavond, na een dagenlange rally. Hoofdindex S&P 500 sloot woensdagavond met 0,1 procent nipt in het groen, waardoor voor het eerst in twee jaar een winstreeks van acht handelsdagen werd neergezet.

Het winstseizoen in de VS loopt inmiddels ten einde. Ongeveer 88 procent van de bedrijven in de brede index heeft de resultaten gepresenteerd, waarbij ruim 88 procent de winstverwachtingen overtrof. De afnemende vraag heeft er echter toe geleid dat slechts 62 procent de omzetverwachtingen overtrof.

De rente op de tienjaarsrente viel woensdag wat terug, naar 4,51 procent. Diverse analisten zijn evenwel van mening dat beleggers te hard van stapel lopen met betrekking tot de mogelijkheden op een versoepeling van het beleid door de Fed.

De olieprijzen stonden woensdag weer flink onder druk. De december future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot in New York 2,6 procent lager op 75,33 dollar per vat. Drie weken geleden noteerde het zwarte goud nog boven de 90 dollar.

"Verwachte vraag problemen blijven de prijs beïnvloeden, met zorgen over economische zwakte in China, de eurozone en mogelijk de VS en dat alles draagt bij aan de neerwaartse druk”, aldus David Morrison, senior marktanalist bij Trade Nation.

In Azië blijven de aandelenmarkten vanochtend dichtbij huis, met uitzondering van de Japanse Nikkei index die anderhalf procent klimt.

Op macro-economisch vlak hebben beleggers vandaag vooral aandacht voor de wekelijkse steunaanvragen in de VS.

Bedrijfsnieuws

AMG behaalde in het derde kwartaal minder omzet en minder winst dan een jaar geleden en verlaagde opnieuw de outlook.

Adyen zag in het derde kwartaal de omzet iets sterker stijgen dan de transacties en presenteerde nieuwe doelstellingen voor de komende drie jaar. Adyen wil de omzet jaarlijks met ruim 20 tot bijna 30 procent laten groeien en de EBITDA-marge moet in 2026 boven de 50 procent liggen.

ArcelorMittal heeft in het derde kwartaal van 2023 minder winst behaald dan een kwartaal eerder, maar deed het wel iets beter dan de analisten hadden voorzien.

Heineken plaatste een driejarige obligatie ter waarde van 600 miljoen euro. De couponrente bedraagt 3,625 procent en de obligatie loopt af op 15 november 2026.

Euronext zag in het derde kwartaal de winst ruim verdubbelen, door bijzondere posten, terwijl de omzet conform verwachting groeide. De beursuitbater gaat per 13 november zijn aanbod in de aandelenhandel uitbreiden met de van Borsa Italiana afkomstige beurs Global Equity Market, met 350 pan-Europese en Amerikaanse aandelen.

Aalberts heeft in de eerste tien maanden de omzetgroei zien vertragen ten opzichte van de eerste jaarhelft. In de afgelopen tien maanden bedroeg de autonome omzetgroei 5,0 procent, hetgeen conform verwachting van analisten was. In de eerste zes maanden van dit jaar bedroeg de groei nog 5,6 procent en een jaar eerder, in dezelfde periode, was de groei zelfs 8,8 procent.

SBM Offshore zag in het derde kwartaal de omzet onder druk staan als gevolg van een daling van de resultaten bij de Turnkey-divisie, maar verhoogde wel de outlook voor heel 2023 flink.

InPost zag in het derde kwartaal het bedrijfsresultaat zoals verwacht sterk verbeteren, dankzij een aanhoudende groei van volume en omzet.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg woensdag 0,1 procent naar 4.382,78 punten, de Dow Jones index leverde 0,1 procent in op 34.112,27 punten en de Nasdaq noteerde 0,1 procent hoger op 13.650,41 punten.