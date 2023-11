SBM Offshore verhoogt outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: SBM Offshore

(ABM FN-Dow Jones) SBM Offshore heeft in het derde kwartaal de omzet onder druk zien staan als gevolg van een daling van de resultaten bij de Turnkey-divisie, maar verhoogde wel de outlook voor heel 2023 flink. Dit bleek donderdag voorbeurs uit de cijfers van de oliedienstverlener. "De kwartaalresultaten zijn in lijn met de verwachtingen. Vanwege de uitoefening van de aankoopoptie van FPSO Liza Unity door ExxonMobil Guyana, hebben we wel onze verwachtingen voor de omzet en de EBITDA [voor 2023] naar boven bijgesteld", zei CEO Bruno Chabas in een toelichting. De oliedienstverlener rekent nu op een EBITDA van circa 1,3 miljard dollar, ten opzichte van een verwachting van ruim 1 miljard dollar bij de halfjaarcijfers. Daarnaast verhoogde SBM Offshore de omzetverwachting voor het lopende jaar, volgens de directionele methode, van meer dan 2,9 miljard dollar bij de halfjaarcijfers, naar ongeveer 4,4 miljard dollar nu. De analistenconsensus rekende in aanloop naar de halfjaarcijfers nog op een jaaromzet van ongeveer 3,0 miljard dollar en een EBITDA van 1,08 miljard dollar. SBM Offshore boekte in het afgelopen kwartaal een omzet van 2,25 miljard dollar. Daarvan kwam 1,41 miljard dollar van de tak Lease and Operate, een stijging van 9 procent op jaarbasis. Turnkey was goed voor een omzet van 835 miljoen dollar, een daling van 32 procent op jaarbasis. De nettoschuld bedroeg eind september 7,5 miljard dollar. Dat was 6,1 miljard dollar aan het einde van 2022. Deze stijging is volgens het bedrijf het gevolg van flinke investeringen in de bouw van 5 nieuwe FPSO's. Bron: ABM Financial News

