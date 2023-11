Nikkei uitblinker in Azie Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De beurzen in Azië noteerden donderdagochtend verdeeld, met als uitblinker de beurs in Tokio. De Japanse Nikkei 225 handelde 1,6 procent hoger op 32.678,76 punten. De beurs in Hong Kong daalde 0,1 procent tot 17.543,03 punten en in Shanghai koerste de index 0,1 procent in het groen op 3.054,19 punten. Wall Street sloot woensdagavond verdeeld, maar de koersuitslagen waren erg klein. Vanochtend stonden er in China inflatiecijfers op het menu. De inflatie daalde op jaarbasis met 0,2 procent in oktober, iets sterker dan de afname van 0,1 procent die economen hadden voorzien. En de producentenprijzen daalden in dezelfde maand met 2,6 procent, na een afname van 2,5 procent in september. Hier hadden economen gerekend op een iets sterkere daling van 2,7 procent. De dollar/yen daalde donderdag, net als de euro/yen. Bron: ABM Financial News

