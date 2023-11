Olieprijzen opnieuw lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijzen zijn woensdag opnieuw flink gedaald, nadat ze dinsdag al naar het laagste niveau in meer dan drie maanden waren gezakt. Ze daalden verder door bezorgdheid over de afnemende vraag in de Verenigde Staten, Europa en China. De december future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 2,6 procent lager op 75,33 dollar per vat op de New York Mercantile Exchange. Het American Petroleum Institute, meldde dinsdagavond laat nog dat de Amerikaanse ruwe olievoorraden voor de week eindigend op 3 november met 11,9 miljoen vaten zijn gestegen. Het voelt alsof “de weg van de minste weerstand naar beneden is”, nu de volgende steun voor het WTI-contract voor de eerste maand ongeveer 75 dollar per vat zal bedragen, aldus David Morrison, senior marktanalist bij Trade Nation. “Dat gezegd hebbende, lijkt olie op het huidige niveau “oversold”, dus de mogelijkheid van een opleving kan niet worden uitgesloten. " Verwachte vraag problemen blijven de prijs beïnvloeden, met zorgen over economische zwakte in China, de eurozone en mogelijk de VS en dat alles draagt bij aan de neerwaartse druk”, aldus Morrison. Bron: ABM Financial News

